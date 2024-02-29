李潔瑩為「慧妍雅集」下月辦慈善晚宴！老公黎諾懿現身記招全力支持

「慧妍雅集」在中環街市舉行記者招待會，欣然宣佈《慧妍雅集42週年慈善晚會2024》將於3月16日晚香港麗晶酒店麗晶大禮堂隆重舉行。慧妍雅集成立 41 年來， 身體力行為不同的慈善項目籌集資金，項目惠及不同範疇，如長者、青少年、單親家庭、殘疾人士、弱勢群體及環境保護。今年慈善晚會以「Beautiful Hong Kong 美麗香港」為42 週年慈善主題，我們相信藉著慧妍雅集的力量 ， 加上社會人士善心，會讓香港變得更溫暖和美麗 。

慧妍雅集 2023／2024 年度會長兼慧妍雅集 42 週年慈善晚會 2024 主席李潔瑩小姐表示： 「多年來，我們微薄力量的背後，全賴為數不少的善長人翁及服務單位的支持，令慧妍雅集順利及有效推動各項慈善工作，我謹代表慧妍雅集衷心感謝各位， 希望你們能繼續支持我們，一起貢獻社會，令香港變得更美麗。

慧妍雅集慈善晚會將設有現場拍賣、慈善抽獎及精彩的音樂表演環節。今年的拍賣更得到各禮品贊助商的慷慨捐贈，珍貴而豐富，我們誠邀了李志剛先生主持現場拍賣，相信定能籌得可觀善款。另外，亦非常榮幸黎瑞恩小姐、黃百鳴先生及周吉佩先生在百忙之中蒞臨出席，為我們獻唱，必掀起高潮。