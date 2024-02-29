香港新餐廳2024｜本地3月必試新餐廳推介！MIRROR隊長Lokman開「朝啡夕酒」咖啡吧 / 食奢華和牛天婦羅龍蝦漢堡 / 好玩韓式自助拉麵店

大家喜歡試新餐廳嗎？有些人每次餐廳推出新品或者有新餐廳開幕，都會心癢癢想試一下，除了打卡外，更想看看新品、新餐廳會不會帶來驚喜。近日，本地都有一些新餐廳開幕或即將開幕，今次就跟大家一同看看二、三月的新餐廳吧！

新餐廳2024│1. Noodle Bridge：韓國人主理！韓式自助個人化即食麵+香蔥免費任加

第一間要介紹的新餐廳是剛開幕位於北角的Noodle Bridge，可能大家一聽店名只知跟麵食有關，不知道這間店是吃甚麼麵！如果說是韓國人主理的話，有沒有頭緒呢？對，這間北角新開的Noodle Bridge正是主打韓式自助拉麵！次次去韓國都會想試一試無人的自助拉麵店，由煮麵至加配料都是自助，自己愛吃甚麼就放甚麼，超個人化。而這間Noodle Bridge內有近30個堂食座位，供應大約20款不同品牌的韓國即食麵，有辣的、有不辣的，好像是人氣的辛辣麵、不倒翁海鮮拉麵、農心薯仔麵都有，價錢由$24至$30不等。

大家選好即食麵及配料後可以先去付款，之後按照指示，去自助煮麵區使用即食麵機自助煮麵，就加入自己喜歡的配料，DIY出個人化即食麵。在配料方面，除了有餐廳免費提供的的香蔥外，還可額外追加要付款的配料，好像是泡菜、雞蛋、芝士、腸仔、午餐肉等，價錢由$4至$20不等。有興趣的話，大家可以來這間店試一試，是一個不錯的體驗，又可以回味一下在韓國食拉麵的回憶！

Noodle Bridge

營業時間：上午11時至下午9時

地址：北角和富道84-94號銀輝大廈地下2號

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