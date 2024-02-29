29/02/2024
深水埗電腦節優惠 | 「玩·食·腦」2024一連三日開鑼！Samsung、LG智能電視勁減$2,600／手提電腦最平$2,299／憑優惠券買低至3折Philips電競顯示屏！即睇詳情、更多筍貨
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
第二輪深水埗「玩·食·腦」2024明天（3月1日）一連3天回歸街頭！除了破格在室外舉辦電腦節，大賣優惠電子產品外，只要在指定攤位買滿$100，就可以獲取優惠券，數碼影音商舖或餐廳都用到！即睇有甚麼必掃筍貨，趁周末逛一圈！
深水埗電腦節「玩·食·腦」2024 ︳ 1. 攤位買滿$100即取優惠券！豐澤買Philips電競顯示屏低至3折＋Samsung、ASUS顯示屏低至半價
一條街看盡所有電子產品，簡直是電腦迷的天堂！在未來3日，各大數碼影音品牌，如著名的Lenovo、Samsung會進駐深水埗福華街、桂林街，智能電視、手提電腦、電競產品等大減價。不只可以在街頭尋寶，發掘減價產品，大家只要在聯盟商戶或封街攤位消費超過$100，憑電子付款收據即可到活動優惠換領中心獲取優惠券1張，每人在活動期間可獲取最多5張優惠券。獲得優惠券後更可在各大影音數碼商舖，甚至餐廳使用，豐澤都是參與店舖之一！
「玩·食·腦」優惠券部分參與店舖產品推介
1. 豐澤
Philips 559M1RYV 55吋4K HDR 144 Hz電競顯示屏優惠價$6,880（原價：$23,800）
（圖片來源：深水埗「玩·食·腦」2024）
● SAMSUNG LS27BG400ECXXK 27吋 Odyssey G4平面電競顯示屏優惠價$1,670（原價：$3,388）
（圖片來源：Samsung）
● ASUS VY279HE 27吋FHD護眼抗菌顯示屏優惠價$899（原價：$1,699）
（圖片來源：深水埗「玩·食·腦」2024）
● AVITA Essential 14吋手提電腦（銀白/深紅/玫瑰金）優惠價$1,299（原價：$2,190）
（圖片來源：深水埗「玩·食·腦」2024）
豐澤
地址：九龍深水埗福華街 146／152號黃金電腦商場50號舖
營業時間：早上11時半至晚上9時
2. Centralfield
● 購買指定型號MSI手提電腦，可享$1,000現金折扣優惠
● 購買任何ASUS產品，可到福華街攤位A08-A09換取禮品一份
Centralfield
地址：深水埗高登電腦中心1/F, 10-16A號舖
營業時間：早上11時45分至晚上8時
3. Compumark System
● 憑玩食腦優惠券，可免費體驗光劍活動
● 「玩食腦優惠劵」可當$20現金券使用
● 凡購買LG 50吋或以上電視，可憑「玩食腦優惠劵」獲送「H & H護理禮品套裝」
Compumark System
地址：高登電腦中心1樓54-56號舖
營業時間：早上11時半至晚上8時半
「玩·食·腦」優惠券部分參與餐廳
1. Madrid Cafe 馬德里餐廳
地址：深水埗福榮街120-122號地舖
● 憑「玩食腦優惠券」，可獲全單88折
2. 六本木日本料理
地址：深水埗青山道66號建文大廈地下5-6號舖
營業時間：中午12時至晚上11時
3. 德豐打冷粉麵餐廳
地址：深水埗桂林街145-147號地下
營業時間：中午12時至晚上11時59分
4. C2 Lab
地址：深水埗福榮街157號地舖
5. 開心烤吧
地址：深水埗福蕐街110號
營業時間：下午4時半至凌晨3時
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