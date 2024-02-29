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29/02/2024

Meta創辦人朱克伯格大讚日本麥當勞：要頒米芝蓮星星！Taylor Swift大愛紐約小店軟曲奇！股神巴菲特日飲X罐可樂？一文睇名人愛吃甚麼

#Food News #麥當勞 #巴菲特 #朱克伯格 #紐約 #McDonald’s #Meta #Taylor Swift #奧巴馬 #泡菜
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Text: Kennis Wong

　　Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）最近到日本出差都不忘在Facebook分享自己的日常，更給予日本麥當勞滿分，大讚應該要頒予米芝蓮星星！究竟日本麥當勞有甚麼食物令朱克伯格垂涎欲滴？不同名人又有甚麼愛吃小食？

 

朱克伯格愛吃日本麥當勞！竟然不是吃McGriddles？

 

　　想起日本麥當勞，令人熱烈討論的一定是McGriddles鬆餅漢堡，不少人遊日一定要吃！不過令朱克伯格大讚的竟然不是McGriddles，他最近到日本出差後在Facebook發佈自己吃快餐店的相片，更說日本麥當勞值得米芝蓮星星。看真一點相片，他手拿著煙肉蛋漢堡包，餐盤上擺滿照燒雞漢堡、魚柳包、麥樂雞、粟米、枝豆，還十分緊貼潮流，點上2月新品迷你朱古力Churros！看著朱克伯格臉露笑容的滿足樣，真的令人想立即飛去日本試勻他的餐點！

 

（圖片來源：Mark Zuckerberg Facebook）

（圖片來源：Mark Zuckerberg Facebook）

日本麥當勞2月新品迷你朱古力Churros

（圖片來源：McDonald’s Japan）

 

下一頁：巴菲特日飲5罐可樂？

 

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