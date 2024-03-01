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01/03/2024

港善用「尖白流」，互惠互補深圳南山

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　香港土地資源緊絀，特區政府多年積極開山闢地，其中北部都會區為發展計劃的重中之重，最新公布的方案推動發展流浮山、白泥、尖鼻咀「尖白流」。看該處的發展潛力，不應以內視香港的角度分析，而必須了解僅一水之隔的深圳南山區的狀況。

 

　　南山為深圳市的高新技術產業基地、高等教育基地、旅遊基地及西部物流基地，集機器人、人工智慧、5G、集成電路、生物醫藥、海洋經濟等新興產業於一區。南山區「十四五」規劃綱要提到，將加快建設新時代「3+3」戰略示範工程，即三大戰略工程：西麗湖國際科教城、深圳灣CBD、西麗高鐵新城及三大示範工程：深圳灣文化走廊、蛇口國際海洋城及南山創新大道。

 

發展數碼科技 打破一水之隔

 

前海是國家重點發展的合作區，已吸引不少大公司落戶。(Shutterstock)

 

　　更重要的是，國家重點發展的前海深港現代服務業合作區，正正隸屬於南山，招商局國際、恒生、滙控、港交所等已紛紛落戶前海，設立分公司或合資公司。單是2023年上半年，南山的GDP已達4222.91億元人民幣，佔全深圳市比重逾四分之一。透過引進人才落戶生活補貼及實習補貼項目等，南山區成功凝聚大量創科人才，甚至被稱為「中國矽谷」，截至2020年已錄得常住人口179萬，吸引力之大可見一斑。

 

　　特區政府計劃於「尖白流」一帶發展數碼科技建設產業，將流浮山打造成數碼新海岸，預留「港深西部鐵路」流浮山站15公頃用地興建規模跟數碼港相若的商業創科園區，加上住屋、休憩配套，以及於前海站加設新口岸，實行一地兩檢，便利兩地互通往來，打破「尖白流」與深圳南山的隔膜。

 

流浮山與深圳南山僅一水之隔，未來擬發展成數碼新海岸。(Shutterstock)

 

南山較人工化 尖白流美景佳餚

 

　　又一個數碼建設難免讓社會產生疑問，事實上數字經濟發展一日千里，科學園、數碼港、新田科技城各有定位。只要建設達到合理規模，數碼經濟產業不需聚集亦可產生協同效應，即使布點分散於香港各處，亦可有效創造機遇，帶來一定成果。

 

　　正所謂「近水樓台先得月」，「尖白流」的發展規劃，必須一併考慮南山、前海的需要，善用地利之便，合雙方之長。香港固然有國際金融中心的金漆招牌，自帶光環，對人才而言有吸引力，高端人才大可居於對岸，在港辦公、生活及消費，但如何善用兩地互通正補的優勢，真正吸引人才到「尖白流」工作發展，便要務必走得更前。

 

　　南山雖為極具吸引力的落腳點，但發展較人工化，缺乏人與大自然的連結，世界之窗、歡樂谷、海上世界全為人工設施。高端人才，尤其是創科行業，對工作與生活空間的要求，總要點閒適氣氛。香港亦有不少人，雖在市區上班，卻寧願花長一點的出行時間，居於愉景灣、赤柱；無他，全因想遠離都市煩囂，在講求效率的大城市感受慢活。

 

泥灘與紅樹林等自然生態，是下白泥的標誌景點。(Shutterstock)

 

　　「尖白流」從來不缺美景和佳餚。下白泥的泥灘與紅樹林自然生態極為豐富，到處均是招潮蟹及彈塗魚，蠔場更是獨特的文化地標，日落時更有天空之鏡的美譽，加上沿岸的單車漫遊，一直吸引不少人「打卡」。靠海吃海的流浮山，海鮮市場與餐館都名聞遐邇；窄窄的流浮山大街，兩旁遍布海味店，入夜後更可遠眺深圳灣大橋及對岸夜景，別有一番景致。只要適當改造優化，加上前流浮山警署及屏山一帶的歷史文化景點，並策略性地在沿岸線地帶配置休閒及餐飲設施，地中海的北岸城鎮，也不過如是。

 

「一小時生活圈」 吸人才擴合作

 

　　政府應銳意將「尖白流」打造成環深圳灣數碼科技人才的匯聚點，促進港深兩地互通互融，強化合作，彰顯「一小時生活圈」的大格局，加大輻射全國的人才磁力效應，以自身所長服務國家所需，為香港、為大灣區、為國家的經濟發展注入新動力。

 

（本文原載於3月1日《香港經濟日報》）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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