  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

01/03/2024

中美GDP對比（三）

#財金大勢 #缸邊隨筆 #美國 #中國 #GDP #經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　筆者一連兩天引述了「靜思有我」對照中、美GDP的觀察和分析，並贊同他的論點：2021年，美國人均GDP是中國人的六倍，但美國在民生各方面，卻不比中國好。

 

　　美國的經濟數據固然有不少水份，但相信關鍵還在於美國服務業佔其GDP高達八成，而製造業卻只佔一成。疫情前，中國製造業產值屢創高峰，反觀美國產業則「脫實向虛」，由這樣的產業結構支撐著美國的經濟發展，可以持續嗎？但看美國的GDP「理想」，似又有可能，蹺妙其實在服務業。

 

　　「靜思」指出，美國的專業服務，包括會計、法律、醫療、房地產、金融、保險等，其服務產出均計入GDP，而這些主要為美國當地提供的服務，其價值就像昨文所說，只是「一家人關門打麻將」。當「外」水不流「自己」田，一味「塘水滾塘魚」，經濟便難以持續發展，但衡量美國經濟表現的GDP，服務業卻佔極大比重。

 

美GDP靠服務業吹大

 

　　會計：美國稅制複雜，其中有不少稅務漏洞，以不同方式報稅，稅款可以有很大差別。一般納稅人不懂得報稅，便需要會計師代勞。「靜思」引美國註冊會計師協會的資料，指2020年美國有65萬名註冊會計師，薪金平均為7.9萬元（美元，下同），比美國人平均薪金水平，高出近一半。

 

　　反觀中國，2020年中國有註冊會計師10.8萬人，人數只是美國會計師的六分之一，但人口是美國的4.3倍，即美國供養會計師是中國的24倍。「靜思」指會計並不產生物質財富，若按7.9萬元平均薪金計算，65萬名會計師每年便最少賺513億元。這批中產及其家人的消費將貢獻美國GDP不少，而其他專業服務都有類似情況。

 

服務業佔美國GDP極大比重，與中國的結構大有不同。(Shutterstock)

 

　　律師：每年創造約2700億元財富，中國則不詳，估計跟會計差不多。2021年，中國有57萬名律師；2015年，美國則有130萬名律師。即使以這兩個數據比較，美國供養律師已是中國的2.7倍，而中國法律市場規模卻只是美國的二十分之一。

 

　　醫療：美國的醫療開支較歐美其他發達國家多，但人均壽命卻最短，可見美國在醫療方面，高投入卻沒有高回報，這是拜市場被醫療企業、保險公司等利益集團壟斷所賜，他們對GDP的貢獻當然也不少。

 

　　房地產：連同金融、保險等相關服務是美國GDP佔比最大的產業。2019年，房地產及其衍生服務創造了逾4.5萬億元，佔美GDP逾五分之一(21.2%)，但都是沒有創造實際物質財富的典型產業。

 

　　虛擬房租：與房地產相關，又計入GDP的是虛擬房租。根據美國經濟分析局(BEA)的定義，擁有住房的家庭會被視為未註冊企業的擁有者，即是有屋就有「企業」。

 

　　那麼，這些企業從事甚麼業務？原來是為自己家庭提供住房服務，收取「家庭消費」，是為「虛擬租金」。因此，主婦做家務、照顧老人和孩子、洗衫、煮飯、剪草等，都會計入GDP！中國也有虛擬租金，但農村每年的虛擬租金，規定是建造成本的2%，城鎮則為4%，都大幅低於市值租金。

 

GDP須化為民生溫度

 

　　所謂經濟民生，作為經濟重要指標的GDP，要能轉化成民生物用，才會對人有價值，否則便只是一堆沒有意義和溫度的冰冷數字。以上專業服務無疑十分重要，但像美國GDP的產業比例便十分有問題。

 

　　舉建造業為例，它便能為一地的基建作出重要貢獻，惠及經濟發展及民生。「靜思」指出，2018年，美國建造業GDP的增加值是8400億元，中國建造業GDP的增加值是9340億元，比美國多約10%；2018年，中國水泥產銷量22億噸，美國水泥銷量是8850萬噸，只是中國的4.5%；中國粗鋼產量達9.3億噸，是美國的10倍；建房竣工面積41萬平方米。不過，因美國建築成本高，即使建設少，反而對GDP數據上的貢獻，會較中國為多。

 

　　在日趨「半球化」的國際形勢下，中國GDP的產業結構將更適用於今時這個對抗年代。會計、法律、荷里活電影，甚至NBA球星等產業對GDP的貢獻，在中美貿易戰，甚至軍備競賽等領域上，都將沒有多大作用，而製造業才是關鍵。

 

月是西方圓？

 

　　美國以服務業吹大GDP，經濟就一味靠借、靠消費來充撐門面。當然，經濟發展的規律最終可能都會走向虛擬化、服務化，中國日後可能也須循此趨勢。只是美國總企圖透過一些經濟手段，包括維持美元地位、吹噓GDP「理想」等，以延續其國際霸權，實在欺瞞世界太甚。

 

　　這幾天的《中美GDP對比》文章旨在指出，不少東西方經濟對比的數據都存在結構上的差異，而量度的天秤，卻向西方傾斜，因而使人得出「月亮是西方圓」的錯誤認識。

 

　　以昨日（29日）公布的美國GDP言，其中有多少成分是因美國向烏克蘭輸出武器，而提升了美國軍火工業所帶來的GDP增長？這個GDP增長，不是為人民帶來生活上的改善，而是在俄烏戰事的炮聲中消耗了。這種GDP增長，有何益？

 

　　「月亮是西方圓」的偏誤認識，在我們生活中也普遍存在：為甚麼在香港這個亞熱帶地區，當溫度高逾攝氏30度時，中環白領仍要打呔？新世代講環保，大熱天時仍著西裝？著寬身的唐裝唔得嘅？事事與西方看齊，是否自己攞嚟衰？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #缸邊隨筆 #美國 #中國 #GDP #經濟

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk