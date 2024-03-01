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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/03/2024

人才荒｜家電品牌早洞悉「新就業」趨勢！向年輕同事學數碼，保持謙虛！Miele香港及澳門區行政總裁︰人才流失率遠低於市場

#消費種類 #家電 #數碼轉型 #人才管理 #品牌 #香港 #經濟 #Miele #就業 #行政管理
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Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤表示，保持好心態及探索精神，管理問題就能迎刃而解。（朱永倫攝）

 

　　留不住好員工，招聘程序不斷重複，是不少僱主面臨的一大管理危機。近年本港人才流失嚴重，Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤直言：「如果現在才去做（留人才），就太遲了，人們都走了。」

 

　　他認為持續留意New employment（新就業）趨勢並作出部署，尤其重要。該企早年已開展以員工職涯發展為前提的L&D（學習與發展）規劃，他強調自己也要保持謙虛，付諸實際行動，與員工一同學習。

 

　　新世代上班族所追求的工作價值，常被指有別於上一代。可是他認為當中的心態轉變，不只出現在新世代身上，更演變成為新就業趨勢。「人們認為工作有意義，Meaningful Work都是一個重要的因素」，希望為有使命和目標的公司工作。

 

與員工轉型 向年輕同事學數碼

 

　　他指該企的「人才流失率低於市場很多」，皆因更著重以員工為導向規劃的L&D、招聘及留人才，孕育出比較穩定的團隊。

 

　　例如針對員工需求方面，規劃L&D有別於過去企業提供學習新技能的機會，是以公司思維推動的職業培訓。

 

　　其規劃的L&D著眼於員工關注的層面如Being digital（數碼化生存）及Sustainability（可持續性）等。例如面對新技術及愈來愈多數碼工具出現，需要「與員工一起Being digital」，「向我們最年輕的IT同事、整間公司最年輕的同事學習數碼轉型。」

 

　　他又透露，早前流失人才主要基於員工移居海外，比較單一化。作為一間國際化企業，正好發揮優勢，盡量幫助移居並擁有資深工作經驗的同事，在英國、加拿大、新加坡等地，找到相應的工作。而接下來最重要的就是穩固團隊。林表示：「倘有共同信念，即使將來需要經歷更艱難的時間，大家也會行得通，行得好一點。」

 

善待團隊自己 打好基礎等機會

 

　　環球經濟仍面臨諸多挑戰，「大家在追業績等方面都承受很大壓力，情緒也較差一點」的時候，他笑言自己的角色就像傳教士一樣，常常會以「2B」精神：Be kind to your team（善待團隊）及Be kind to yourself（善待自己），勉勵團隊於機會來臨之前，先打好基礎。

 

　　雖然作為高層，但他經常向員工分享「保持貧窮，不要害怕失去」的心態。在接受專訪時，更不諱言自己的失敗例子：早年曾經有一宗金額達9位數字的樓盤合作生意，「以為9成機會中標，可是一覺醒來，卻收到『你輸了』的消息。」回想當日，他還因此流下男兒淚。惟當時初經歷如此重大挫折，花了一段較長的時間才將事件消化，重新整裝向前。

 

　　「我們對自己有信心，裝備好自己的時候，其實我們不需要害怕；做好自己應該做的事，一般來說結果都不會太差。」林祖勤如是說。

 

　　即使是20多年前，該品牌初登陸香港時未有生意，他指：「德國總部那邊也是這樣安慰你，勉勵你努力一點，做好該做的事就可以。」於是他亦憑這共同信念凝聚團隊，在港拓展品牌。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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