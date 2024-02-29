Taylor Swift掀「泰勒絲經濟學」！史上最賺演唱會10億美元收入：名牌大學開課程研究！樂壇天后如何變精神領袖？

國際樂壇天后Taylor Swift 出道約 18年，魅力至今已席捲全球。除咗喺樂壇極具影響力之外，佢嘅歌曲、行為、理念等不但影響到教育，甚至環球地區經濟等層面，巿場更出現「泰勒絲經濟學／Swiftonomics」嘅概念。與其話佢喺樂壇巨星，更似一位多界別精神領袖。究竟佢嘅影響力如何延伸到其他層面呢？

「Swiftonomics」聽落好似好誇張但其實來頭不少，單計去年舉行嘅時代巡迴演唱會所帶來經濟數據已經十分驚人。有媒體估計，Taylor Swift 今次演唱會係史上門票收益最高演唱會，總收益超過 10億美元，同時亦間接為美國巿場帶來46億美元消費收益。包括粉絲不同洗費如門票、交通住宿費用、為演唱會準備嘅服飾、紀念品等，平均每人消費約1,300 美元，最高可達3,000美元。

要打造出一個咁強勁成績表，除Taylor Swift個人同歌曲魅力之外，部分原因亦同疫情後環境轉變及報復性消費有關。原本於 2020年舉行嘅演唱會因疫情而被迫推遲到 2023年，粉絲抑壓數年嘅情緒一下子爆發，係粉絲報復性消費原因之一。另一方面，近年不少年青人實行躺平主義，及時行樂心態促使佢哋不理性消費，粉絲不問價地購買門票及其他應援物品。種種因素加起來就成就出「Swiftonomics」。

除經濟及樂壇外，就連教育亦有一定影響力。近年不少國際名牌大學開設有關Taylor Swift 嘅課程，專門研究佢嘅音樂藝術同創作理念等。除此之外，亦探討Taylor Swift 不同場合演說內容，多角度分析性格同人設，了解佢如何練成天后之路。有大學更將課程延伸到政治、種族、文化、性別等相關議題，內容十分廣泛。

雖然教授指課程目的並非因為個人喜好或想宣傳Taylor Swift，只想借用學生感興趣議題去帶出教學內容。但因整個課程核心都以Taylor Swift為主，同時欣賞佢嘅作品同性格，所以課程受到外間質疑。認為以Taylor Swift 作品／藝術作課堂例子較為合理，但如將其當作獨立課程就可能不太恰當。雖然係咁，課程推出後反應十分熱烈，更吸引非校內學生查詢報讀詳情。

有媒體指Taylor Swift 係美國經濟不景下其中一隻救生艇，減慢衰退步伐。不得不承認Taylor Swift 嘅成就已經超於音樂界別，除咗係歌手亦係一種文化精神，更喺不同領域上扮演著一個重要嘅角色。