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01/03/2024

梁嘉琪《早霸王》自爆前輩背住女友邀行沙灘撩上房！森美責「不應該」：你畀晒綠燈行沙灘

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Photo: Instagram

　　現年41歲的梁嘉琪2020年離巢TVB，重返有線旗下嘅HOY TV做主持，而上年3月更開始與森美、小儀主持商台903節目《早霸王》。雖然因為高亢聲線同急促語調飽受網民抨擊，不過近日都漸有進步，今日開咪時更「有貨交」，大爆曾被娛圈前輩撩上房，令在場眾人都超驚訝！

 

　　梁嘉琪爆自己以前曾經有一段時期好down，當時有一位熱心「前輩」好關心佢並雪中送炭，令佢覺得人間有愛。嘉琪提到當時前輩邀叫佢去飯局，表示：「我哋呢度個個都（做）好多年，可以畀意見你。」嘉琪指自己當時好徬徨，覺得前輩真係幫到佢好多，心亦都因為咁定啲。飯局後，嘉琪指前輩主動表示車佢返去：「佢話你依家狀況唔係幾好，我送你返屋企。」之後二人去行沙灘前輩進一步開解佢。

 

嘉琪入行廿年。

 

　　講到呢度佢就被森美打斷：「硬係覺得好似有咸濕嘢，講飯局以為有富豪，不過睇下嘉琪應該冇咸濕。」之後眾人立即大笑，嘉琪續指：「佢送咗條水晶頸鍊畀我，佢同我講你依家有咩沮喪都好，你唔好放棄，望住呢條頸鍊……」森美就隨即指覺得「過份咗」，唔係前輩應該做嘅尺度。嘉琪指前輩之前指住前方酒店表示：「我喺嗰面book咗間房，今晚我陪你，我陪你傾偈....」嘉琪話前輩講到成件事好casual，佢就表態等對方唔好再進一步：「我同佢講：『我都好鍾意你女朋友xxx』，因為我要畀佢知我知佢有女朋友，但佢就話『哦，係呀』。」佢指之後自己上車拎番手袋，就急急離開，表示：「多謝你今日陪伴，我冇事喇。」

 

 

　　森美就即刻「譴責」嘉琪：「你畀晒綠燈行沙灘，你都『腎』嘅。」嘉琪反問：「即係我唔啱？」森美就斬釘截鐵答係，小儀都加把口話佢咁樣似係去到約會嘅「check point 3、4」。森美之後又再補多一刀：「我覺得佢唔係睇中你美色，我對你評價好低，我唔相信。」嘉琪之後表示咪後同佢哋講係邊個，如果大家知道邊個係男主角會更加覺得難以置信，森美就再話：「我唔想知，我唔相信。」

 

　　事件都引起網民討論，由於梁嘉琪2003年已經入行，所以「地圖炮」炸到唔少男藝人，唔少人都猜測嘉琪最失意係拍《學警狙擊》後嘅時期，劇集出街後佢被狂插演技差兼醜樣，更有網民要求無線唔好再起用佢。當時佢回應指因為自己係舞台劇出身，相對其他演員會比較誇張，不過前輩都話第一次已經OK ，開頭信心有被打沉，又表示會畀心機，而前輩、監製都叫佢畀心機，意見比網民更重要，希望大家之後會對佢改觀。

 

轉載自: 晴報

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