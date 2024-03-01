  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

01/03/2024

陳柏宇早餐直播時愛女突然噴射式嘔吐！老婆Leanne留言自責懷疑錯餵一種食物：佢第一次食咋

#爸媽心聲 #歌手 #早餐 #陳柏宇 #符曉薇 #娛樂 #星二代 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　陳柏宇婚後的住家男形象深入民心，他跟太太符曉薇（Leanne）2017年結婚後，先後育有大女陳羿辰（Abigail）及細女陳星晴（Audrey），每朝陳柏宇都會開車送大女返學，然後帶細女去茶餐廳食早餐，由於大受歡迎，所以他每次都會開直播同大家一邊傾一邊食早餐，網友們見到形象百變的Audrey又非常開心，搞到Leanne花心思每日為她準備不同的形象見大家。今朝陳柏宇如常開早餐直播時就發生小意外，Audrey噴射式嘔吐，認真陰公豬。

 

 

　　陳柏宇早前如常開早餐直播，不過Audrey就跟以往不同，不斷喊晒口扭計要爸爸抱，連平日最鍾意食嘅白麵包都推開，當時不少熟絡食客和茶餐廳「早餐姨姨」都估Audrey不舒服。陳柏宇細心將Audrey抱起安慰，起初還以為只係扭眼瞓，直至中途，Audrey突然間噴射式嘔吐，嘔到成身成地都係，陳柏宇即時用紙巾為她抹身，又不斷向茶餐廳職員道歉：「對唔住呀！」抹完身之後，陳柏宇連早餐都取消就連忙帶Audrey回家沖涼。

 

 

 

　　由於不少觀眾是陳柏宇早餐直播的忠實粉絲，大家都紛紛留言擔心Audrey的健康情況，而Leanne都留言自責說：「我今朝早俾咗炒蛋佢，好大機會因為啲炒蛋！」而Leanne都有安撫網友們：「佢而家好精神喎！今次真係我俾咗佢食炒蛋嘅問題，佢第一次食咋，我頭先上網睇有啲小朋友食炒蛋都係會嘔，佢而家仲要食晒佢碗飯！」

 

 

 

　　隨後，Leanne都有再開直播，讓網友們睇到Audrey的最新情況，見Audrey食餅餅食得非常開心，大家都鬆一口氣。她說：「其實平時佢都有食烚蛋，蛋白同蛋黃都冇事，今日我整小食畀家姐帶返學，畀炒蛋Audrey食，不知食得幾開心，不過...佢肚仔痛嘔！」Leanne再出Po長文留言：「喺小朋友試食新嘢嘅階段，真係好似打大佬咁！今朝早俾阿妹試食炒蛋，我落咗少少牛油，點知我睇佢老竇嘅live佢嘔到PK，之前醫生叫我俾佢試吓烚蛋黃烚蛋白，我俾佢試過，我見佢冇敏感，仲以為今次都冇事。佢條友唔係好鍾意食烚蛋，所以諗住今次俾佢食炒蛋好味啲，就發生今次嘔嘅事，佢嘔完之後返到屋企冇事啦，仲自己食晒碗飯，佢碗飯同大家姐平時食嘅份量一樣，佢仲要食晒，大家唔使擔心！」

 

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#爸媽心聲 #歌手 #早餐 #陳柏宇 #符曉薇 #娛樂 #星二代 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk