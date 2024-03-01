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01/03/2024

61歲林韋辰抖音公開新戀情！戀上「東北妹」春風滿面！與網球女神李思雅分手7年再闖情關

#亞視 #網紅 #演員 #香港 #林韋辰 #李思雅 #抖音 #夫妻之道 #電視台 #緋聞 #娛樂 #東莞 #TVB #影視娛樂
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　　現年61歲嘅前「亞視一哥」林韋辰2021年約滿離開TVB後北上發展，雖然好少喺香港出現，但不時都會更新內地社交平台，又會直播帶貨搵真銀，曝光率都好高。日前，林韋辰喺抖音公開佢新戀情，唔少人都送上祝福，兼大讚佢30年來都冇咩點變！

 

　　林韋辰突然於抖音拍片官宣新戀情，並留言︰「60歲又如何！新的一年，陪著你走。」片中見到林韋辰喺東莞虎英郊野公園大街上拖住著一隻手，佢邊行邊以廣東話、普通話交替講：「啱啱過完年嘛，新的一年，我們新的開始，帶你去新的地方。」女方突然縮手表示：「不好意思，太多人看我了。」林韋辰即溫柔地狂讚女友︰「幾廿歲人仲怕醜喎，你真係丫，我幾廿歲先搵到一個又包容我又識照顧我，又愛我又處得好的人，怎麼輕易放手呢。」女友就撒嬌表示：「老頭說得太好了，麼麼噠！（內地啜啜意思）」

 

 

　　雖然女方全程沒有露面，但就有彈出字幕「東北小媳婦上線啦」，「女友視角」中嘅林韋辰亦春風滿面，似一個懷春少男！網民紛紛送上祝福，唔少人都好奇林韋辰的新歡真面目是誰：「怎麼不把小媳婦露個臉」、「對象30多歲嗎」、「看手不是年輕不漂亮的」、「現在能找到老婆都是本事了，還要在乎這在乎那」。

 

 

　　林韋辰入行38年感情生活仲多姿多采過佢演出嘅角色，1989年他與圈外台灣女友Ivy Lin結婚，育有一女林詩茵（Peony），惜二人於2006年離婚收場。直到2008年，林韋辰與2004年亞姐呂晶晶拍拖，相戀四年後分手，2011年再被揭暗撻2005年港姐五強、網球女神李思雅（Cindy），雖然這段「父女戀」相差23載，但仍無阻兩人感情發展，經常於網上大晒放閃照，後來一度傳女方逼婚不遂導致分手，未幾卻又火速復合，惟2017年終告六年情逝，當時林韋辰坦言雙方性格不合，且去不到結婚一步就不要浪費時間。

 

轉載自: 晴報

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