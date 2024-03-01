英超入直路！利記先甜後苦，青訓做奇兵；曼城先苦後甜，輪換成關鍵；槍手硬仗最多，考驗穩定性

根據現時利物浦、曼城和阿仙奴餘下的賽程（見圖），三隊同樣仍有12場聯賽要踢，而三隊之間，只是相差兩分。

英超三雄餘下賽程

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有趣的是，曼城再下一輪就會面對利物浦，這場6分波的大戰將會左右爭標形勢。

而阿仙奴同樣會在第30輪硬碰曼城，首循環槍手成功偷雞拿到3分，次循環作客要攞分就有一定難度。

利物浦餘下賽程先甜後苦，除了再下一周對曼城，未來五場對手不強；反而最後三輪其中兩場對熱刺和維拉，屆時或有失分危機。

阿仙奴餘下賽程則強弱分佈比較平均，但就要比利物浦和曼城多踢一場硬仗，就是29輪要面對車路士，尤其今季車路士雖然成績不好，但對Big 6往往踢高一班，槍手並非沒有失分可能。

上場對陣紐卡素的賽事中，佐真奴完美展現出一個有經驗的控球中場的威力；他在賽後坦言阿仙奴距離成功不遠，但球員必須將個人得失放下，團隊利益為先，才有望奪取錦標。

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曼城的賽程則傾向先難後易，由本週開始的曼聯到下週的利物浦，一直到34輪的熱刺，大部分強隊集中在前面；最後四輪的對手則相對容易應付，如果此階段三隊仍是2-3分差距，曼城就較為有優勢。

撇除三隊互相對壘，曼聯、熱刺和維拉都會是三隊於下賽程中必然會面對的對手；而這三隊又同樣為爭奪最後一個歐聯席位而搏命，所以比賽肯定是寸土必爭，有機會成為利物浦、曼城和阿仙奴爭標的攔路虎。

曼聯在新老闆入主後，經歷一段蜜月期，但上輪不敵富咸之後，球隊又再內訌，華舒福與坦格被爆出已經多日沒有交流；而又有傳管理層希望換帥，最新人選是國米現任主帥恩沙基。

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進入直路後，阿仙奴調整過後就看強勢能保持多久，考驗穩定性；利物浦唯一憂慮是傷病潮會否擴大，以及青訓球員的貢獻；曼城則要留意輪換和變陣，畢竟歐聯和足總杯已經進入淘汰賽，體力消耗很大。

三隊均有爭標機會，領隊如何佈局人手，以及調整球員心態才是至關重要。

本週焦點

曼城主場迎戰曼聯。論近況，兩隊相差不遠，只不過在上一輪，曼聯在補時被富咸攻入一球最終輸波，但在周中足總杯立刻反彈贏波。

今場曼城有主場優勢，加上戰術變化較多，理應看高一線。

夏蘭特一場入5球波固然精彩，但迪布尼的傳送同樣非常出色；後者復出後狀態大勇，12場12個助攻，連哥迪奧拿都忍不住讚美迪布尼與夏蘭特的組合，是完美！

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曼聯周中靠卡斯米路的入波險勝對手，但過程中主導比賽，無波入是欠運；不過今場對手是曼城，要控制大局有難度，除非早段偷雞入波，否則全取三分難度很大。