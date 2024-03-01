普通話Friday｜滙控聯想業績皆未如理想，股價下跌仍具投資價值？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

近期多家大型企業公布業績，其中滙控(00005)公布，截至去年12月底止，第四季稅前盈利按年跌80.6%至9.77億美元，全年計，稅前盈利303.48億美元，按年升77.9%，每股基本盈利1.15美元，派未期息31美仙，全年計合共派息61美仙。隨著美國以至歐洲將於今年稍後時間進入減息周期，息差趨跌，加上英國已陷入經濟衰退，歐元區亦處衰退邊緣，滙控業務前景難樂觀？另外，聯想(00992)截至去年12月底止第三季少賺23%至3.37億美元，每股基本盈利2.81仙；收入157.21億美元，按年升3%，為連續三個季度按季增長，前景看好？不過，美國退役軍官發表評論文章，提議美國政府辦公室禁用聯想電腦，相關消息導致聯想股價急跌，事件對聯想盈利前景有多大影響？

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