由偏向減辣到最終撤辣，夏主任訪港成關鍵？

最新一份《財政預算案》周三公布，相信最令人意外嘅就係，財政司司長陳茂波宣布樓市全面撤辣，同之前吹晒風話會逐步減辣有明顯分別。有政圈中人就話，去到《預算案》公布嗰一朝早，政圈好多都已經知道部分內容，包括酒店房租稅同高薪族加稅等等，但就一直收唔到有關撤辣嘅風，充分顯示波叔係去到差唔多最後一刻，先決定落實全面撤辣呢個方案，而當中最關鍵嘅，應該就係夏寶龍主任訪港。

中國僑聯副主席盧文端今日亦喺報章撰文，指國務院港澳辦主任夏寶龍，選擇喺特區政府將公布《預算案》同《基本法》23條立法公眾諮詢快將結束前來港，係特別針對性。好多評論都話，夏主任訪港以處理經濟問題為頭等大事，而盧更加指出，《預算案》提出樓市撤辣，係獲得中央支持。佢話中央關注香港國際金融中心地位，香港金融市場正面臨投資萎縮、資金外流、股市不斷跌破心理關口嘅困境，引起中央高度重視。政圈中人直言，從唔少脈絡都可以睇得到，波叔係因為得到代表阿爺嘅夏主任許可，而決定放手一博。

夏寶龍2月27日在李家超陪同下，與經濟專家討論香港經濟發展策略。（政府新聞處圖片）

特首李家超去年10月公布《施政報告》時只係減辣，重點係容許外來人才買樓可以先免後徵，而政策一落實，聽講都有超過500單申請，證明政策係受歡迎。按照政治倫理，短短五個月時間唔到，物業市場雖然係無乜起色，但亦未至於係失速下跌，波叔理應係跟番呢個減辣步伐，但《預算案》竟然全面撤辣，等同醒咗兩個耳光畀超哥，如果唔係「上頭」批准，畀個豹子膽波叔，佢都應該唔敢。所以《預算案》出爐之前，雖然唔少政黨都係撐全面撤辣，但亦有不少組織同團體出來帶風向支持減辣，充分顯示當時政府係喺背後放風，減低市場對撤辣嘅預期。

政圈中人指出，香港經濟出現結構性改變係中央最關注嘅問題，而夏主任訪港，仲要揀正喺《預算案》公布之後先離開，正正係顯示中央嘅關注點。波叔臨門一腳決定全面撤辣，推倒超哥五個月前嘅睇法，最大可能就係阿爺聽到各方面嘅利害關係之後，最終拍板落實。

不過政圈中人亦都指出，波叔必定知道撤辣未必係靈丹妙藥，等於當日推出一連串辣招想杜絕炒賣為樓市降溫，但市場力量仍然係非常龐大；依家撤辣亦不等於可以為樓價帶來支持，最終都係要經濟好轉、資金流入，咁先會對樓市有支持。至於後市係點走，政圈中人就話，最好就係睇吓地主未來半年投地嘅信心去到咩位置。