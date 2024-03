職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！

正所謂「無人完美」,每個人都可能有辦事不當或是犯錯的時候,而犯錯後如果能得到適當引導的話,就有機會及時改正錯誤。由此可見,我們實在應該在適當的時候站出來,勇於擔當糾正別人錯誤的角色。在職場上,如果發現身邊的人有需要批評或糾正的地方,而你覺得有需要點出問題所在的時候,怎麼說會顯得比較有禮貌呢?假如你直接表達感受,跟同事或者客戶説"You're wrong"、"Your work looks terrible"的話,對方又會有甚麽感受呢?以這些表達方式來批評對方其實相當不理想,這只會讓對方感到不受尊重,甚至為他們帶來挫折感,最終可能帶來負面影響。那麼我們應該盡量避免指出他人的錯誤嗎?非也。事實上,如果我們能從說話的內容和講話的態度出法,稍為修改一下我們的表達方式的話,其實適度地指出問題所在,實在能為對方帶來正面的影響,並有助於他們成長可改進。

(Credit: https://stock.adobe.com)

那麽,我們如何可以在不得罪任何人的前提下,以英語禮貌地批評或是糾正他人呢?其實,只要你在批評別人的時候,盡量以委婉的方式表達,對方一般都不會感到過於尷尬或難堪,而你提出的意見都相對較容易被接納。

本周,我們就來看看怎樣可以禮貌地指出他人的不是,而又不會開罪對方吧!不想「得罪人多,稱呼人少」的你,趕緊繼續看下去吧!以下是筆者準備的5大必學表達方式:

1. What do you think about [+Verb-ing] ________ ?

(你對________有何看法?)

(Credit: https://lifeword.org)

較沒有禮貌:

● The business plan looks terrible. You'd better redo it.

這商業計劃看起來很糟糕,你最好重做吧。

較有禮貌:

● What do you think about redoing the business plan?

你對重做商業計劃書有何看法?

2. How about if you________?

(如果________,你認爲如何?)

較沒有禮貌:

● Your proposal is terrible as it lacks information about the new product.

你的計劃書很糟糕,因為它缺乏與新產品有關的資訊。

較有禮貌:

● How about if you include more information about the new product in your proposal?

如果你在計劃書中包涵更多新產品資訊,你認爲如何?

3. I think it would be better if________.

(我認為最好________. )

較沒有禮貌:

● You should not arrange the meeting on Monday.

你不應該把會議安排在星期一。

較有禮貌:

● I think it would be better if you arrange the meeting on another mutually convenient date and time.

我認為最好把會議安排在一個大家方便的日期和時間。

4. You could improve XXX by [+Verb-ing] ________.

(你可以透過...來改善這點。)

(Credit: https://stock.adobe.com)

較沒有禮貌:

● Your proposal sucks. You'd better read my report first.

你的計劃書真糟糕,你最好先閱讀我的報告。

較有禮貌:

● You could improve the proposal by addressing the matters identified in this report.

你可以通過解決本報告中提到的事項來修改計劃書内容。

5. Have you thought about [+Verb-ing] _______ ?

(你有否想過_______?)

較沒有禮貌:

● How could you not contact the client in advance to renegotiate the time?

你怎麼可以不提前聯繫客戶以重新協商時間?

較有禮貌:

● Have you thought about contacting the client in advance to renegotiate the time?

你是否考慮過提前與客戶聯繫以重新協商時間?

都學會了嗎?那麼,下次你需要批評別人的時候,記得盡量以委婉的方式表達,以免令對方感到過於尷尬或難堪。