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01/03/2024

職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！

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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　正所謂「無人完美」，每個人都可能有辦事不當或是犯錯的時候，而犯錯後如果能得到適當引導的話，就有機會及時改正錯誤。由此可見，我們實在應該在適當的時候站出來，勇於擔當糾正別人錯誤的角色。在職場上，如果發現身邊的人有需要批評或糾正的地方，而你覺得有需要點出問題所在的時候，怎麼說會顯得比較有禮貌呢？假如你直接表達感受，跟同事或者客戶説"You're wrong"、"Your work looks terrible"的話，對方又會有甚麽感受呢？以這些表達方式來批評對方其實相當不理想，這只會讓對方感到不受尊重，甚至為他們帶來挫折感，最終可能帶來負面影響。那麼我們應該盡量避免指出他人的錯誤嗎？非也。事實上，如果我們能從說話的內容和講話的態度出法，稍為修改一下我們的表達方式的話，其實適度地指出問題所在，實在能為對方帶來正面的影響，並有助於他們成長可改進。

 

(Credit: https://stock.adobe.com)

 

　　那麽，我們如何可以在不得罪任何人的前提下，以英語禮貌地批評或是糾正他人呢？其實，只要你在批評別人的時候，盡量以委婉的方式表達，對方一般都不會感到過於尷尬或難堪，而你提出的意見都相對較容易被接納。

 

　　本周，我們就來看看怎樣可以禮貌地指出他人的不是，而又不會開罪對方吧！不想「得罪人多，稱呼人少」的你，趕緊繼續看下去吧！以下是筆者準備的5大必學表達方式：

 

1.    What do you think about [+Verb-ing] ________  ?

（你對________有何看法？）

 

(Credit: https://lifeword.org)

 

較沒有禮貌：

　　●    The business plan looks terrible. You'd better redo it.

　　這商業計劃看起來很糟糕，你最好重做吧。

 

較有禮貌：

　　●    What do you think about redoing the business plan？

　　你對重做商業計劃書有何看法？

 

2.    How about if you________？

（如果________，你認爲如何？）

 

較沒有禮貌：

　　●    Your proposal is terrible as it lacks information about the new product.

　　你的計劃書很糟糕，因為它缺乏與新產品有關的資訊。

 

較有禮貌：

　　●    How about if you include more information about the new product in your proposal？

　　如果你在計劃書中包涵更多新產品資訊，你認爲如何？

 

3.    I think it would be better if________.

（我認為最好________. ）

 

較沒有禮貌：

　　●    You should not arrange the meeting on Monday.

　　你不應該把會議安排在星期一。

 

較有禮貌：

　　●    I think it would be better if you arrange the meeting on another mutually convenient date and time.

　　我認為最好把會議安排在一個大家方便的日期和時間。

 

4.    You could improve XXX by [+Verb-ing] ________.

（你可以透過...來改善這點。）

 

(Credit: https://stock.adobe.com)

 

較沒有禮貌：

　　●    Your proposal sucks. You'd better read my report first.

　　你的計劃書真糟糕，你最好先閱讀我的報告。

 

較有禮貌：

　　●    You could improve the proposal by addressing the matters identified in this report.

　　你可以通過解決本報告中提到的事項來修改計劃書内容。

 

5.    Have you thought about [+Verb-ing] _______ ？

（你有否想過_______？）

 

較沒有禮貌：

　　●    How could you not contact the client in advance to renegotiate the time？

　　你怎麼可以不提前聯繫客戶以重新協商時間？

 

較有禮貌：

　　●    Have you thought about contacting the client in advance to renegotiate the time?

　　你是否考慮過提前與客戶聯繫以重新協商時間？

 

　　都學會了嗎？那麼，下次你需要批評別人的時候，記得盡量以委婉的方式表達，以免令對方感到過於尷尬或難堪。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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