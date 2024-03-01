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01/03/2024

收入中位數｜最新打工仔收入中位數出爐！這行業男女人工中位數竟相差$17,300！邊個行業搵最多？失業率最高？即睇自己有無Underpaid！

#打工仔 #收入中位數 #失業 #人工 #統計處 #綜合住戶統計調查按季統計報告 #失業率 #工資 #中位數 #收入 #入息中位數 #Pantry熱話
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Text: Sammy Leung

　　人工往往是各位打工仔最關心事情之一，每年都想知道自己有沒有「Underpaid」，自己值不值得繼續留下來。而昨日（2月29日），香港政府統計處公布了最新的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，當中提到失業率、主要行業工資中位數及家庭月入中位數等等，即睇！

 

　　香港政府統計處於2月29日公布了最新的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，這次報告是統計了2023年第4季的數據，2023年第4季本港共有3,812,500勞動人口，包括3,706,800就業人士及105,700失業人士，經季節性調整的失業率由2023年第3季的2.8%微升至2023年第4季2.9%。

 

圖片來源：Unsplash @Florian Wehde

　　105,700失業人士中，當中包括62,700名男性和43,000名女性。由行業方面來看，以下6大行業失業率較高：

  • 樓房裝飾、修葺及保養業
  • 住宿及膳食服務業
  • 製造業
  • 資訊及通訊業
  • 地基及上蓋工程業
  • 批發業

 

　　而樓房裝飾、修葺及保養業，失業率最高，有5.3%。

 

 

下一頁：即睇自己有沒有「Underpaid」

 

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