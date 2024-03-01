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01/03/2024

無印良品優惠｜MUJI網店推4大著數！多款商品低至5折 ！買$380減$30 / 半價入手牛肉咖喱 / $10燈芯草織拖鞋！完成一個任務贏行李箱、香薰噴霧器

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Text: Sammy Leung

　　MUJI無印良品官方網上商店成立一周年，所以推出了超多的優惠感謝顧客，多款服飾、生活用品及食品都有限定折扣優惠。另外，無印良品香港官方Instagram仲會舉行Giveaway活動，一齊看看今次的優惠活動！

 

　　3月1日至7日期間，無印良品官方網上商店將推出4大優惠，分別是滿額即減優惠、指定商品限時優惠、免運費金額下調及Instagram Giveaway活動，先說說滿額即減優惠！

 

MUJI無印良品優惠│1.滿額即減優惠

 

　　MUJI無印良品官方網上商店在3月1日至7日期間，推出滿額即減優惠，每單最多可減$120，分別是：

  • 訂單淨值滿$380或以上，即減$30
  • 訂單淨值滿$680或以上，即減$60
  • 訂單淨值滿$1280或以上，即減$120

 

 詳情按此

 

MUJI無印良品優惠│2.指定商品限時優惠

 

　　第2個優惠是，MUJI無印良品官方網上商店在3月1日至7日期間都推出了「指定商品限時優惠」，除了多款精選商品低至5折優惠價發售外，每日都會有1款熱賣商品在零時開始以優惠價限量發售：

  • 3月2日：風扇 - 低噪音大風量型 (限量50件) 原價$590，優惠價$338
  • 3月3日：PP板車 (限量50件)原價：$188，優惠價：$108
  • 3月4日：室內香氛油 - 草香 (180毫升) (限量100件)原價：$168，優惠價：$98
  • 3月5日：棉質牛仔布舒適豆袋梳化及梳化套(限量50件)原價：$1,410，優惠價：$980
  • 3月6日：可可巴油 (200毫升) (限量100件)原價：$198，優惠價：$99
  • 3月7日：霧化式香薰噴霧器 (限量30件)原價：$388，優惠價：$288

 

　　當中豆袋梳化及梳化套真的大劈價，由$1,410減至$980，而可可巴油 (200毫升)也是半價，所以大家有興趣就記得要搶了！

 

 

3月2日：風扇 - 低噪音大風量型 (限量50件) 原價$590，優惠價$338

3月3日：PP板車 (限量50件)原價：$188，優惠價：$108

3月4日：室內香氛油 - 草香 (180毫升) (限量100件)原價：$168，優惠價：$98

 

3月5日：棉質牛仔布舒適豆袋梳化及梳化套(限量50件)原價：$1,410，優惠價：$980

 

可可巴油 (200毫升) (限量100件)原價：$198，優惠價：$99

 

3月7日：霧化式香薰噴霧器 (限量30件)原價：$388，優惠價：$288

 

 

　　多款精選商品低至5折優惠價發售，今次編輯為大家Pick了一些超筍的貨品，好像$75入手原價$108的舒適貼頸枕；$188買到聚酯纖維撥水加工背囊，大減$100；$58買到人氣商品深型PE儲物盒；而牛肉咖喱都是半價，優惠後$34！

$108的舒適貼頸枕

$188買到聚酯纖維撥水加工背囊

$58買深型PE儲物盒

牛肉咖喱$34

 

 

　　另外，MUJI便有特定商品優惠：

  • 燈芯草織拖鞋 / 人字拖(原價$88) 優惠價$10
  • PP收納系列九折

 

 

 詳情按此


 
下一頁：Instagram Giveaway活動

 

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