Google Gemma｜GPT-4閉源惹議！Google推開源模型Gemma，為AI競爭添新變數，扭轉OpenAI獨大局面？

OpenAI雖有「Open」之名，但釋出的GPT-3.5與GPT-4卻非開放源碼（Open Source）模型，故常被人詬病違背初心。隨著AI業界要求開源的呼聲愈來愈高，科技巨頭開始意識到開源模型大有可為。繼推出閉源模型Gemini後，Google剛發布旗下首個開源模型Gemma，擺出同時搶攻閉源、開源AI領域的陣勢。對生成式AI競爭上陷於劣勢的Google而言，此舉到底是藥石亂投的爛招、還是對症下藥的奇策呢？

Gemma模型可在AI PC運行

2024年2月15日，Google發表新版本大型語言模型Gemini 1.5 Pro，全力挑戰OpenAI GPT-4。相隔不到一個星期後，該公司同月21日宣布推出首個輕量級開源模型Gemma，採用與Gemini相同的技術建構而成，適用於AI聊天或內容摘要等較小的任務。

該模型設有兩個版本：「Gemma 7B」基於70億項內容參數進行數據訓練，適合在Google Cloud雲端平台或大型伺服器上運行；「Gemma 2B」則使用20億項參數，能夠直接在桌面電腦、筆記簿型上運行。

Gemma的參數量與複雜性當然遠遠比不上旗艦級模型Gemini，惟在速度與成本上卻擁有較大優勢。Google宣稱，該模型在18項通用語言理解、推理、數學、編程等關鍵基準測試中，有11項分數超越參數量更大的Meta開源模型Llama-2。

Google已跟NVIDIA合作，針對Gemma模型在NVIDIA GPU上的運算效能作出優化，務求從雲端伺服器到搭載NVIDIA顯示卡的AI PC上運行Gemma，均可獲得最佳表現。（圖片來源：Google官方網誌）

根據Google提供的資料，Gemma模型在推理、數學和編程的關鍵基準測試中，其效能均優Meta Llama-2。（圖片來源：Google官方網誌）

Google為Gemma提供了AI開發工具包「Responsible Generative AI Toolkit」，內含模型偵錯工具，可協助開發者調查Gemma的行為並糾正問題。（圖片來源：Freepik圖庫）

AI模型開源與閉源爭論不休

事實上，AI業界早在2023年已出現「開源與閉源」的爭論。OpenAI將GPT-4定位為非開放的AI模型，被科技社群批評為不夠「Open」之舉，破壞該公司作為一家科研機構的創始精神。有鑑於此，Meta遂以開源姿態進軍生成式AI領域，釋出開源模型Llama系列，因而贏得不少好掌聲。

OpenAI GPT-4或Google Gemini這類閉源模型，不會公開程式碼，開發者要繳付月費，始可透過API存取模型來進行開發。至於開源模型Gemma，則容許開發者免費下載程式碼，再自行編程，創建屬於自己的AI模型，並允許商用授權。與Llama-2的不同之處是，Meta加入了特別授權條款，限制其競爭對手使用該模型，而Gemma則完全沒有類似的商業限制。

Google開源與閉源兩面押注

Google成為首家同時擁有開源與閉源模型的AI公司，意味著在開源與閉源兩面押注。其實，該公司單靠Gemini Advanced的訂閱費，已可穩賺大量收入，為甚麼要加入開源行列呢？主要理由是，OpenAI現已成為生成式AI市場的領頭羊，Google明白到自己處於落後位置，如採用同樣招數跟對方正面硬撼，絕對沒有勝算，所以決定出手攪亂市場遊戲規則：破壞既有獲利模式，迫使對手在有利於自己的領域一決勝負。

目前OpenAI主要依靠GPT API授權費和ChatGPT Plus訂閱費來獲取收入，於是Google索性祭出可免收費使用的開源模型Gemma。此後，那些每月付費使用GPT API的開發商可以選擇使用免費的Gemma，創建自己的AI模型在自家電腦上運行，這樣不但成本更低，還可以免去商業機密外洩的風險。如此一來，OpenAI的商業模式可能會難以持續下去。

複製Android策略攻開源AI

倘若此奇策成功的話，未來AI市場競爭關鍵將落在生態系統上，這正正是Google的強項。正如蘋果（Apple）於2007年1月發表初代iPhone一鳴驚人，成功開創其智能手機霸業。當時Google自知手機硬件設計能力遠遜對手，遂決定另闢蹊徑與Apple較量。

2007年11月，Google發表開源手機系統《Android》，不僅把Gmail、Google Search、Google Maps、Google Docs等雲端應用整合其中，更鼓勵開發者基於《Android》開發各種App，結果吸引蘋果以外的手機廠商樂意採用。之後Google透過出售搜尋結果頁面、手機版網站和App上的廣告位，賺取大量廣告收益。

如今Google嘗試複製Android的成功策略，將Gemma開源模型當作是《Android》開源系統，開放給AI開發者免費使用，藉此激發眾人創意，開發各種用途的AI模型和工具，並可整合到Google雲端應用，甚至是Android手機；只要基於Gemma開發的AI工具愈多，應用層面愈廣，便可以吸引愈多用戶和廠商加入，逐漸成長為完整的生態圈；然後，再藉由生態圈的通路賣廣告，賺回模型開發成本，帶來新的收入來源。

OpenAI、Meta受到一定衝擊

假如AI競賽演變成比拼生態圈的整合能力，沒有完整生態通路的OpenAI幾可說是處於劣勢。OpenAI當然明白本身的不足，因此才會在2024年1月啟動GPT Store，嘗試建構自家AI軟件生態圈，惟遠水卻難救近火。若果OpenAI要在短時間內作出抗衡，唯有進一步依附於微軟（Microsoft），通過其《Windows》與《Microsoft 365》生態圈進行反擊，但這樣只會增強微軟的AI業務，對OpenAI未必有益。

另一邊廂，Meta在2023年率先推出開源模型Llama，成為AI開源社群的首選開發平台。現在有一個更強勁的開源模型Gemma出現了，究竟有幾多開發者會蟬過別枝，目前尚難以判斷，但無論如何都會對Meta造成一定的打擊。由是觀之，Google推出Gemma，實不失為一箭雙鵰的妙著。