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04/03/2024

借出來的GDP

#財金大勢 #中美GDP #中國經濟 #美國經濟 #GDP #發債
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　　上周筆者有數篇文章，談中美GDP對比，指出美國GDP跟中國(或其他國家的GDP)是對比不了的。

 

　　美國所謂強勁的GDP，只是假象，因為中國(或其他國家)，很多經濟活動是不算入去GDP的，而美國則是算入去GDP的。所以不要妄言美國經濟有幾好幾好，上周四（29日）又有一例了。

 

　　上周四美國公布美2023年第四季的修訂GDP為增長3.2%（圖一），這較第一次公布的3.3%增長下調0.1%。不要小看這個0.1%的差異，以美國這麼大的經濟體言，是一個很大的修訂。不過這也不足為怪，因為在拜登政府年下，經濟數據都是向下修訂為主，即是第一次公布讓人拍手掌，第二次公布則下修訂，第三次公布就再次下修訂，但已經是少為人關注了。

 

 

　　美國第四季GDP的最大加持者是消費（圖二），這包括服務業、醫療、食物及居所。這些都是內卷式，即你收費幫我刷鞋，我收費幫你洗衣的經濟，跟大家過年在家一家人打麻將，贏來贏去家族財富都沒有增長過一樣。

 

 

　　圖三是近年來不同項下的增減對比，其中見到政府支出是多了，但私人庫存則減少。但這不是這次GDP的重點，重點是：

 

 

　　2023年第三季GDP是27.61兆美元；

 

　　2023年第四季GDP是27.94兆美元；

 

　　即是期內美國經濟增加了3345億美元。

 

　　但據Debt to the Penny Website，美國國債於：

 

　　2023年9月底是33167334044723.16美元；

 

　　2023年12月底是34001493655565.48美元；

 

　　即是期內美國債增加了8342億美元。

 

　　以8342億美元的債務去換來3345億美元的GDP增長，即是每增長1美元GDP，要用上2.5美元的債（圖四），這個靠借得來的GDP增長有甚麼後果？

 

 

　　2.5美元債只換來1美元的GDP增長，明顯是個賠錢生意，美國會陷入債務危機，亦因此上周四，比特幣就升上了6萬美元（圖五），金價亦升近歷史新高（圖六）。你美聯儲局減不減息已不重要，因為美國債借大，市場息又怎能跌？

 

 

 

　　美國這個借來的GDP，對香港也有啟示作用，一直以來香港只有被稱為借來的地方、借來的時間，但在97回歸後這兩個「借」已還了。而香港的GDP一直以來都不靠借而來，但近兩年香港為經濟發展，而開始借了--發債。

 

　　手頭緊借一借不打緊，最緊要是有借有還。政府宣傳也有講，還得起至好借。俗語亦有：有借有還上等人。這重點是在個「還」字，還不起就不要借。要不借，就要節衣縮食，並要開源節流，這些都是老生常談，亦是理財智理，港府不可能不知，關鍵是做不做。

 

　　削支出，主要是削福利，這是絕不討好之舉。但如事必要做，也總要有人要做，要狠下決心，The buck stop here，不讓不良之舉傳下去。美國就是在位者不肯做這乞人憎之事，而將美債幾十年來滾大，至今尾大不掉，終會禍及下代。

 

　　削福利，不一定會使貧乏者餓死凍瓜。要怎動用其他資源，用好資源，就不是我這小民所能想到，留回在位者去想好，去名留青史。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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