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04/03/2024

美國選舉年，股市一般會跑贏

#財金大勢 #陶冬天下 #美國 #總統大選 #經濟 #聯儲局 #減息
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　最新的美國PCE數據顯示，收入增長加快，消費卻慢了下來，讓華爾街經濟分析員感到了困惑。市場很快決定相信消費數字，兩年期國債收益率在一小時裏下挫11點，債市全線造好，美國聯儲局減息交易再次登場。美股則在AI狂熱之下繼續上揚，並帶動世界多數股市前行。日本股市再創新高，石油黃金一起上揚。比特幣ETF的出現，為機構投資者進場掃除了最後一個監管障礙，比特幣升破60000美元大關。
　
　　美國PCE數據顯示，PCE通脹仍有2.4%，核心PCE仍在2.8%，鮑威爾特別看重的扣除住房、能源和食品的超級核心PCE按月更有0.6%的上漲，反映服務業通脹問題揮之不去。著名經濟學家Anna Wong寫到，強勁的收入、疲弱的消費、熾熱的通脹，這三個數字很難同時出現，但卻發生了，「如果收入強勁，為甚麼消費疲弱？如果消費疲弱，為甚麼通脹猛烈？」
　
　　筆者對此的解釋是美國的增長和通脹正在趨向正常化，但是勞工市場則處在一個前所未見的不同周期，用傳統眼光分析經濟就令人感到困惑。不僅如此，甚至在一段時間，數據的發展可能不合邏輯。
　
　　亞特蘭大聯儲剛剛公布對美國經濟的最新即時預測，根據GDPNow模型，美國第一季度GDP增長為2.1%，較之前的3%預測大幅下調；個人消費從3%下調至2.2%，民間投資從3%下調至1.1%。下調主要基於最新的建築和生產數據。
　
　　GDPNow是聯儲局根據最新數據進行即時預測的增長模型，預測改變的波幅很大，不過在方向上比較準。看來華爾街喊了很久的狼來了，真的來了。美國的經濟增長終於開始大幅下滑，當然下滑幅度被誇大了，前兩期5%左右的增長被庫存等暫時因素所墊高。筆者對經濟下滑不擔心，增長只是從超快狀態回歸到正常狀態。只要美國人的收入增長得以維持，消費是可以維持的，近期跌入衰退的風險不高。
　
　　聯儲局有空間減息和有必要減息是兩回事。通貨膨脹大幅回落，現在增長過熱問題也在緩解，給出了聯儲局作政策調整的餘地。然而，就業市場仍然熾熱，服務業漲價仍然嚴峻，聯儲局暫時並沒有感受到減息的迫切性，多觀望一段時間應該是貨幣當局的最佳選擇。筆者相信，除了增長因素外，發債成本因素也很重要，降息更可能需要金融事件來促成。仍預計年中前後美國出現首次降息，如果通脹出現反彈，則時間點可能進一步推遲。

 

如無意外，美國11月總統大選會由現任總統拜登和前任總統特朗普角逐。(iStock)

　
　　3月5日，美國進入超級星期二，15個州分別對兩黨的總統候選人進行初選投票。歷史上，超級星期二很多時候是贏家和輸家的分水嶺，是初選的關鍵時刻。不過今年情況不太相同，共和黨的特朗普和民主黨的拜登在迄今的初選中，閒庭信步般贏下了每一個州的黨員投票，預計他兩人也將是超級星期二的超級贏家，這次初選結果的懸念不大。
　
　　共和黨計劃在7月15至18日的黨代表大會上提名本黨總統選舉候選人，民主黨則在8月19至22日在黨代表大會上提名自己的總統選舉候選人。如果不出巨大的意外，看來最終角逐將在現任總統拜登和前任總統特朗普之間進行。特朗普進入總統大選（甚至當選）的最大障礙，是一系列的法律訴訟，尤其是關於其在任期間不當行為的幾個訴訟。
　
　　美國最高法院上周決定審議關於特朗普全面豁免權的案件，此舉將特朗普從法律困境中拉了出來。原本地區法院本周一開庭，審議特朗普試圖改變2020年選舉結果的案件，但是由於最高法院的介入，案件必須要等到高院判決後才能進入程序。如按正常流程，高院可能要到今年秋季才有判決，而司法部規定選舉前60日暫停一切政治案件，特朗普案件可能要拖到選舉後才有結果。美國高院的判決結果不得而知，但是它影響了法庭判案的進程，可能對大選結果帶來實質影響。
　
　　總統選舉對美國的貨幣政策有何影響？從1971年以來的歷史數據看，每年利率調整幅度（可升可降）平均為145點，大選之年調整幅度為149點；每年利率調整次數為4.0次，大選之年平均為3.9次，2008年金融危機那年的數據被篩除，以維護數據的相對穩定性。從這些數字看，美國選舉對聯儲局貨幣政策沒有直接明顯的影響。
　
　　總統選舉對美股有何影響？1928年以來，美國總共經歷了24次總統選舉，選舉年S&P500平均回報率為13%，跑贏大市。不過數據中包含了1928年胡佛選舉的+38%、1936年羅斯福選舉的+34%和1980年列根選舉的+33%，這三次選舉都是從之前的經濟衰退和市場低迷中走出來的，股市數據存在著「倖存者偏差」，可能拉高了選舉年股市的整體平均表現。
　
　　近年共和黨和民主黨的中間色彩減弱，左翼極端勢力和右翼極端勢力對選舉的影響更大，對未來的政策走向的影響更大。美國正在拋棄自由主義經濟原則，產業政策和貿易政策在施政中愈來愈重要，而兩黨在貿易、能源和產業支持上的思維很多時候南轅北轍。反而在對華政策上，兩位總統候選人的立場出現罕見的一致。在行事風格和政策側重上，不同總統可能有個人風格，但是世界老大之爭這個根本邏輯應該不會改變。
　
　　本周重要數據和事件較多，1）美國2月非農就業數據，預計185K，時薪增長需要留意；2）鮑威爾在國會半年度聽證會上的發言，對市場評估美國減息時間點十分重要；3）ECB更新經濟預測，為接下來歐洲減息提供數據支持；4）英國財相侯俊偉公布預算案，大約有200億英鎊左右的空間作公共開支調整；5）內地發布2月貿易和信貸數據，不過受到季節性因素影響；5）東京核心CPI可能調升至2.5%，不會改變央行的政策軌跡。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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