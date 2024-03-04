葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年

現年58歲的前三級片艷星葉子楣（Amy）90年代初憑其驕人身材及性感演出，先後令多部三級片票房收過千萬，被冠以「波霸」之名由香港爆紅到台灣以至東南亞。葉子楣闖影圈之短短6年，為愛情收山神隱近三十年，去年底再度曝光，近日她接受商台《星光背後》訪問，當提到痛失相伴26年的摰愛時，葉子楣不禁淚崩人前。

神隱多年，身材依然驕人，葉子楣指多年來一直keep弗，最初再曝光不等於她要復出大銀幕，她說：「從來冇諗過復出，最初只係開心冗同一班以前嘅好朋友一齊玩，陳欣健見我keep到咁弗，問我有冇諗過復出，我仲答『冇喎！』後來愈來愈多圈中朋友問起，我先會諗，感覺自己仍然有戲癮。」她坦言龍年的確有復出拍電影大計，但細節有待公布，「角色係有突破，有戲發揮，唔只係賣性感。」

葉子楣88年由亞視轉投嘉禾拍電影，先憑《神勇飛虎霸王花》令人留意，首齣三級片是90年過千萬票房的《聊齋艷譚》，她透露最初是麥當雄令她走上艷星之路，「係我欣賞嘅麥當雄游說我，佢話只需性感，但唔使露(點)，會拍得我好靚。當時唔可以唔拍，因為簽咗嘉禾，咁咪嘗試，但後期係越拍越唔開心，因為好多動作、表情尺度自己唔太鍾意。」至於之後再拍《玉蒲團》或往後的三級片，葉子楣從來緊守「三點不露」，即使片商高價利誘亦不為所動，「呢個係我底線同堅持，因為我認為一露咗，就冇神秘感。」至於一直被質疑身材造假，她從來沒有生氣，「聽慣啦，冇所謂，冇可能全世界都鍾意你，嬲只會自己辛苦。」

感情生活方面，葉子楣1992年認識脊醫男友呂錫照，當時的她只有26歲，已為自己一家六口置業，又同男友同居26年，她欣賞男友怕醜、緊張她，亦不介意對方曾有過一段婚姻及有兒子，「我唔鍾意嗰啲青靚白淨，離過婚仲好，人更加成熟，佢有小朋友，更加唔使我自己生！」她承認當年應男友要求於94年拍完最後一部電影便退出娛樂圈，不過相戀26年來曾因男友太緊張導致分手，「就係佢太緊張我！就係第5年，發現佢喺屋企電話裝咗偷聽器，咁點相處落去？鬧交鬧到分開後，佢求我原諒復合，以後大家畀對方空間，先相處得很好。」

26年相處，葉子楣一直堅持經濟獨立，不求名份亦不曾要求伴侶生前立下遺囑，她指：「好多女人忍唔到，但我冇所謂，一個男人離咗婚，都已經要畀一半身家畀太太；而醫務所留畀個仔都好應該，一來我哋冇結婚，二來可能佢覺得因為我虧欠咗個仔。」2018年，呂錫照坐飛機去日本公幹期間，因心臟病發突然離世，重提這事，葉子媚在節目中忍不住淚崩痛哭，「佢每次搭飛機，我都有心理準備，始終佢有心臟病。嗰日佢兩個家姐跟細妹，仲有姐夫一共四個人，話喺我屋企樓下要上嚟，我已經知出事。佢哋唔想我一個人喺屋企，驚我出事，就想同我見面講。最初我都好堅強……但當佢哋走……(哭)……我就攬住佢哋哭！真係忍不到，就算一個女人點堅強，始終一齊咗二十六年。佢家姐驚我有事，好彩我有運動，令我開心冇抑鬱。到而家我重新出嚟，所有朋友對我好好……你知嗎？我最開心就係而家，因為重新出嚟，每個朋友都對我好，個個人都話我對人好，令我明白只要你對人好，上天一定有回報。」