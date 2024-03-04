張致恒聲稱頂唔住Po QR Code「籌旗」！網民斥「行乞」！Steven：真係求大家幫手

張致恒（Steven）和雯雯一家六口絕對是「愛生事家庭」，由雯雯網上大鬧要離婚再戲劇性復合兼再再再懷孕開始，不斷都有是是非非，二人亦毫不避忌將家事放上網，成為網民的花生熱話。連日來，雯雯再沒有放負，不斷分享自己下廚的菜式，享受家庭生活，沒想到開心不足幾日又「嚟料」！

張致恒聲稱頂唔住網上「籌旗」 出示QRCode被網民斥「行乞」

早前，Steven和雯雯忽然積極，Steven聲稱完成結紮手術，到性商店打工，然後跟雯雯一齊開YouTube頻道大講有味話題，沒想到又冇返工，而且YouTube合作短短時間又事敗中斷合作，雯雯聲稱一個人冇辦法同時照顧四個小朋友，所以不容許兩公婆一齊出去工作，後來又改口話已經請工人解決，照顧有自閉及過度活躍的囝囝，更聲稱懷疑自己有精神問題等等...

以為生活會改變？非也非也，早前雯雯率先在IG Story留言說：「問題已經步向解決，但我過不到現在，究竟怎辦？不會有奇蹟，我該怎樣走下去？」似乎又有問題發生，明明說已經聘請工人姐姐，理論上Steven就可以外出工作，到底係咩問題呢？直至夜晚Steven直接在IG Story分享自己支付寶的戶口QR Code，並留言說：「我知道呢個唔係一個明智嘅決定，但係我真係已經去到頂唔順嘅地步，過埋呢個月所有嘢都可以回復正常，所以真係求大家幫吓手。」

網上討論區對他此舉大感不惑，不少人斥他是「網上行乞」，連出街行乞都懶，不過亦有網民表示同情，認為人不到絕路都不會走到這一步，希望他們一家六口能夠走出今次的難關。