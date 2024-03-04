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04/03/2024

陳輝陽爆女歌手錄音惡行！戙高腳食飯態度差！一句說話令他難忘：喺香港錄廣東歌都冇X用

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Text: 娛樂組

　　陳輝陽是著名作曲家，曾為香港樂壇寫出不少經典金曲，當中包括王菲《暗湧》、鄭秀文《終身美麗》、楊千嬅《少女的祈禱》、容祖兒《痛愛》、陳奕迅《K歌之王》、盧巧音《垃圾》、許志安及車婉婉《會過去的》、張學友及梅艷芳《相愛很難》等等，首首都是香港市民耳熟能詳。近日，陳輝陽接受24味YouTube節目《24／7TALK》訪問，大談為歌手錄音的趣事。

 

（24/7 TALK YouTube截圖）

（247TALK IG）

 

　　陳輝陽先講最鍾意合作的歌手，他指陳奕迅是不二之選，他說：「有兩種人，一係我好想同佢做嘢、好享受，另一種係以後唔想合作。陳奕迅唔淨係唱得好嗰種好，而係你畀你份作品佢，佢係將你個作品提升，佢係勁到一句歌詞可以有十幾種方式去演繹。同佢錄音有個動作要做，就係要先傾兩個鐘頭偈，有次佢一入嚟，問我可唔可以錄到12點，之後佢去打網球，打到3點再返嚟，我話我揸唔到主意，要問佢經理人，最終梗係唔得啦，佢有啲唔開心。你知唔知佢幾犀利？最終首歌兩、三Take就已經唱好晒，佢問我可唔可以打網球。同埋陳奕迅對音樂同音樂人尊重嗰份高度，係其他歌手搵唔到嘅。」

 

 

　　24味的Brian指不應該不尊重音樂人，陳輝陽笑指絕對有。他沒有開名公開一個拒絕再合作的女歌手錄音惡行，他說：「唱片公司叫我幫佢製作首歌，事前已經同我講佢唔唱得，我話明白呀喇！呢個歌手由踏入錄音室到離開一刻，所有過程我都記得，因為實在太難忘。佢一入嚟第一句說話話：『X，喺香港錄廣東歌都冇X用，我去咗台灣就唔會返嚟錄廣東歌！』呢句係第一句說話，我唔知佢係憤怒定咩。之後佢坐低，咁我準備吓先，佢唱歌又好得意，唔鍾意睇歌詞，鍾意作啲字落去，咁樣會唔啱呀喎，音唔啱、意思都唔啱，佢錄到咁上下，咁我叫佢不如唞唞休息下先，佢話：『唔停我要繼續唱！』直至中午放飯時間，佢都話唔食要繼續唱。咁我就叫Engineer入嚟撳掣畀你唱啦，點知撳到咁上下，佢就突然嗌肚餓要食飯，佢真係犀利，我好少見到香港女仔戙高隻腳食飯，嗰種豪邁同豪爽真係好少見。隨後，繼續錄咗好耐，我知錄唔到因為份詞都唔會錄得啱，呢個係最難忘一次經驗，唔想再合作！」24味的阿肥即時估：「哦，而家佢喺大陸都幾好吖嘛！」陳輝陽笑笑口沒有回應，而Brian笑言：「如果係咁，真係唔好開名，佢會被人鬧得好甘！」陳輝陽指就算在內地活動碰面，對方現時連招呼都不會打。

 

　　不少網友留言議論紛紛，不少人聽到豪邁就想起楊千嬅，不過楊千嬅跟陳輝陽合作多次，相信不是她，而在台灣錄過音、唱得不好加上態度問題，網友們茅頭都直指是張栢芝。

 

（24/7 TALK YouTube截圖）

（247TALK IG）

 

　　至於跟王菲和張學友頂級歌手合作，陳輝陽搞笑說：「張學友嗰種力量，第一句開口已經『嘩』一聲，好似你睇武俠小說，見住張無忌拎支劍出嚟嗰種刀風、氣魄，真係專業，呢一批歌手入錄音室前已經背好晒歌詞，而新一代好少見到。（王菲呢？）梗係好好啦，而家我不知幾後悔，（後悔冇合照？）唔係，好多時佢會將啲歌詞重新寫一次，但我冇Keep低，佢啲字好靚，靚到可以拍賣！」

 

　　陳輝陽認為「時間」才是好歌的最公平的證明，他以希治閣電影為例，雖然沒得到任何奧斯卡獎項，直至最後獲得終身成就獎，但他的電影對後世影響好深遠。

 

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=OMrDRZxZsdM&t=3411s

 

轉載自: 晴報

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