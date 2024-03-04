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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

04/03/2024

龍年運程：30年河東，30年河西，世界輪流轉！龍年要買甚麼？且看企業全球市值排名

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　企業市值的排行，其實代表一個國家的國力，代表一個國家的全球競爭力。

 

　　2月22日，日經225指數盤中觸及39,156.97點，超越1990年泡沫破裂之前的38957.44點，創出歷史新高。

 

 

　　日本股市從年線級別大致就是分為三個階段。

 

　　1990年之前的泡沫瘋漲期，從1975年最低3,355點，升到1990年最高3.89萬點。

 

　　1990年到2012年的泡沫破裂期，日本股市是整整下跌了22年，最低跌到2008年的6,994點。

 

　　然後就是2012年開始的新一輪泡沫上升期，過去12年升了5倍多。特別是過去這一年，日本股市整體就升了50%。

 

　　2024年2月，日本的《日經新聞》中最近把過去2020年至2023年世界三十大市值公司的變動及發展做了一個對比，也給大家一個很大的啟發。

 

　　大家可以看到全中國在全世界三十大市值的公司之中，只剩下一間騰訊，阿里巴巴這不見了，騰訊現在也比豐田汽車追過了。

 

 

　　這在告訴大家，整個中國在全世界的發展中已經慢慢往下墮，大部分的機構投資者已經把中資股沽清。

 

　　日本這一次再起，大家可以重溫往事。1989年，全世界前十大上市公司當中，日本有七間，從NTT、日本興業銀行、住友銀行、富士銀行、第一勸業銀行等等，佔前列的大都是日本企業，第六大才是IBM。

 

　　在過去一段時間，2023年的世界中心在科技七雄之中，大家可以看到全世界市值排行榜，由Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla, Meta然後到Nvidia這七間公司。

 

 

　　在2023到2024年，關鍵轉折的有兩間公司，他們都先後出現頹勢，第一間是蘋果，另一間是Tesla。

 

　　蘋果在2023年12月14日創下歷史新高，股價最高達到198美元，收市報197.96美元，市值約為3.08萬億美元，是全球最高市值的上市公司。

 

　　微軟在去年11月28日曾一度超越蘋果，成為全球市值最高的上市公司，根據報道，微軟在2023年首次超越蘋果公司，成為全球市值最高的公司。微軟的市值達到了3.05兆美元，而蘋果的市值則為2.87兆美元。

 

　　微軟的成功部分歸因於其在人工智慧（AI）市場的發展，以及投資ChatGPT製造商OpenAI等因素，蘋果的股價今年開局並不理想，微軟正式超過蘋果三個月，蘋果的頹勢難以挽回，最大的關鍵因為最大市場在中國，大陸品牌已經慢慢吞噬其市場佔有率。

 

 

　　但最嚴重的還是Tesla從299.5美元，特斯拉的市值也曾超越了豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商，跌到目前175美元，市值這樣的一個腰斬， Tesla已經被免除到十大以外。

 

 

　　特斯拉目前市值約為6,185.85億美元，這使得特斯拉成為全球市值排名第11位的公司。

 

　　目前第10名就是台灣的台積電，整體來說，台積電市值5,800億美元，迫近6,000億元，大家對台積電有更大的想像，他未來的比較對像是Nvidia。

 

 

　　從2023年頭起，整個半導體及AI產業全球是一個重點炒作對象，台積電的股價一直在上揚，2021年，台積電曾首次宣佈在日本南部九州的熊本市，投資70億美元建晶片廠。2024年2月24日，台積電熊本廠即將投產，全球高速運算晶片大概有80%-90%以上都是由他來獨家代工，Nvidia市值能夠去到19,000億美元，台積電呢？

 

　　30年河東，30年河西，世界輪流轉，龍年要買甚麼？大家可以大概都估計得到。

 

 

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