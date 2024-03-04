觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉

近日，網上傳觀塘人氣小食店「駿運士多」將在3月尾結業，消息一傳出令很多在觀塘上班的打工仔超震驚，因為駿運士多的燒賣一直是觀塘人的名物，每天早上都大排長龍。今次除了說說「駿運士多」外，更Pick了幾間觀塘小食店，即睇！

觀塘小食│1. 駿運士多：觀塘名物$10 8粒魚肉燒賣

近日，大家說得最多小食店應該是駿運士多吧！位於觀塘的人氣小食店駿運士多一直以燒賣聞名，很多在觀塘上班的打工仔早餐或午餐都會光顧這間小食店，特別是早上，總會見到店外有長長的人龍！而早前網上傳駿運士多將在3月尾結業，消息一傳出即令到大家都十分震驚！雖然有指駿運士多正另覓地方開店，但如果有一陣子吃不到這間小食店的燒賣實在有點可惜！

駿運士多的名物是$10有8粒的魚肉燒賣，$10可以買到8粒真的十分抵食，燒賣煙韌得來又有魚肉味，配上辣椒油及豉油，好味！另外，駿運士多還有其他餐點的，好像是豬肉燒賣、牛肉球、潮州粉果、糯米卷、腸粉、蘿蔔糕，全部$10就有交易，好抵食！

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駿運士多

營業時間：星期一至五上午7時至下午6時、星期六上午7時至下午1時、星期日及公眾假期全日休息

地址：觀塘駿業街60號地舖

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