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05/03/2024

網紅訪陸有讚有彈，竟被綠營扣紅帽

#兩岸關係 #台灣熱話 #中國 #台灣 #民進黨 #鍾明軒
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　過去除了樹大招風的藍營政治人物，台灣人去大陸並不會受到太多關注和批評。近日卻有一位台灣網紅因為前往北京和上海旅遊，引來不少綠營名人批評，傳媒關注程度甚至和近日兩岸爭議的「金門快艇翻覆事件」不相上下。這位由「綠變紅」的網紅，正是昔日拍片支持蔡英文，甚至聲援香港反修例事件的鍾明軒。

 

　　影片前半段描述他前往北京和上海四天旅遊體驗，他首先埋怨中國風景區要事先預約，無法參觀需一星期前預約的故宮後，改為前往景山公園，從高處觀看紫禁城；旅途中，甚至還可以和的士司機談論政治；結束北京行程後，鍾明軒乘搭高鐵商務艙前往上海，稱和台灣高鐵相比，多了專用通道、商務艙休息室以及專人帶往車廂服務。在我看來，內容就事論事「有讚有彈」算是中肯。

 

鍾明軒在影片中抱怨大陸旅遊點的預約制度，讓他無法參觀故宮。

 

　　但令綠營不滿的，是他結束上海之行的感受提及，「中國人民沒有在新聞上說的沒有素質」。他還舉例：「在路上看到很多阿公阿嬤推東西需要幫忙，旁邊的人看到還是會幫，就跟台灣一樣。」

 

　　講到中國人隨地吐痰問題，他表示的確有這個現象，但「除非用台灣人的視角去看」，否則這只能說是一種風俗。他更舉以前到紐約看到的例子：「有人在地上打滾，在這邊互打，一堆人我沒有跟大家開玩笑，就是直接走過去，看都不看，你就覺得這就是他們的『文化』。」

 

　　在敏感的兩岸認同問題上，鍾明軒亦公開表示受不了：「只要說自己是台灣人，對方一定會以我們都是中國人來回應。」而他認為，可以透過像他一樣，互相到對岸走走，放下那一份執著，看待彼此的方式絕對會不一樣。

 

　　影片上網後，獲超過80萬次瀏覽、過萬條評論，迴響相當熱烈。不少大陸和香港網友認為影片客觀，到中國旅遊可消除某些刻板印象。

 

鍾明軒結束上海行程後發表的感受，引發綠營人士的怒火。

 

　　但是台灣網友卻有截然不同的看法，有人認為他美化大陸，誤導台灣民眾，甚至質疑是大陸方面出資的「業配」，拍攝美化影片作為「大外宣」；更有網友表示，已將鍾明軒昔日坐在蔡英文旁，以及聲援反修例事件的影片向大陸方面檢舉，警告他下次到對岸時必定被抓。

 

　　綠營人士批評鍾明軒，可說是五十步笑百步。像是發文大肆抨擊者之一的「雞排妹」，就被挖出當年為到大陸發展，特別學中國腔捲舌錄影，被「退貨」才回台灣開始抗中保台；更遑論綠營高官，例如國家安全會議秘書長顧立雄，在曾任職的法律事務所擔任資深合夥律師期間，在中國福州市經營事務所大賺人民幣。綠營中人兩手策略，一手賺人民幣，一手抗中保台，這樣的人確實為數眾多，擺明就是只許州官放火。

 

　　當然綠營亦看出近年網路影響力，尤其鍾明軒的YouTube頻道擁有超過110萬訂閱戶，一旦揭開中國大陸的「真實」情況，綠營就很難以中國落後、人民素質差、言論不自由等繼續唱衰。

 

　　民進黨一向聲稱台灣以自由、民主自豪，但如果真的那麼有信心，難道就怕被網紅的一段影片「統戰」，讓民眾「親中」？整天嘲笑對岸玻璃心，真是五十步笑百步。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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