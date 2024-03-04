驚蟄2024｜驚蟄習俗唔止打小人！點解要食梨、食毛豆？台命理專家︰公開4大犯小人生肖！邊個生肖或遇投資小人、八卦是非小人、購物小人？

3 月 5 日就是二十四節氣中第 3 個節氣「驚蟄」，數到最為人熟悉的驚蟄傳統習俗一定是到鵝頸橋打小人，祈求消災解困。台灣命理專家小孟老師最近就在 Facebook 專頁 公開 4 個 2024 年容易犯小人的生肖，並整合多個驚蟄習俗，到底驚蟄為甚麼要食梨？

驚蟄2024｜犯小人生肖︰肖狗

小孟老師指，肖狗者今年容易遇「購物小人」，當去百貨公司或店舖消費時，可能會衝動消費；事後卻發現別的地方賣得更便宜，甚至其他人光顧同一家店竟有折扣優惠。因此建議大家消費時記得貨比三家不吃虧。

（圖片來源︰unsplash）

驚蟄2024｜犯小人生肖︰肖馬

肖馬者則容易遇見「理財投資小人」，「就算是不好賣的基金也講得非常高檔」，口才了得。若對投資不在行，建議向專業人士查詢，以免賠了夫人又折兵。

驚蟄2024｜犯小人生肖︰肖牛

肖牛者身體可能出現「八卦是非小人」，把你的說話斷章取義地告訴別人，令你人際關係受損。

驚蟄2024｜犯小人生肖︰肖龍

最後，肖龍者今年則有「年長小人」，所以面對上司或者年紀大的長輩、朋友最好多讚美少批評，小孟老師提醒大家講話不可太直接、尖銳，若有得罪也需賠罪，否則容易遭這些人陷害。他也提醒避免借錢給年長人士，否則可能血本無歸。

若以上生肖想於驚蟄打小人，小孟老師表示可把把討人厭的人名字寫在一張紅色紙上，再用鞋子打；若無小人名字則寫「眾小人」，代表踩害蟲、打小人。如果怕被人當小人打，小孟老師盯表示可於在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，反打對方。

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