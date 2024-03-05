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05/03/2024

KK星期二｜港股走勢轉弱 靜待兩會國策護航？︱新能源車多重負面因素 現階段勿多手？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　十四屆全國人大二次會議今早開幕，國務院總理李強發表任內首份《政府工作報告》稱，今年發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右，不過報告內容未有為A股帶來刺激，內地股市半日靠穩。上證指數先跌後靠穩，半日只是微升7點，未有出現「兩會行情」。而恒指今早低開逾200點，再失守10天線，之後跌幅持續擴大跌超過400點，低位逼近50天線水平。指數幾乎已全數回吐2月底展開的升浪，向下再試16000點機會大嗎？新能源車日前公布月度交付量下跌很正常，加上內地電動車商陸續宣布減價，以及美國總統拜登上周四以國家安全為由，宣布調查中國電動車。多重負面因素夾撃下，板塊早段跑輸大市，現階段仍不宜沾手？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/SBVPpFWFJNY

 

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