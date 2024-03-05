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05/03/2024

細細粒陳嘉佳生圖比例怪？ 巨腩「牙籤腳」網民擔心其健康：這種身材好像健康不太好

#陳嘉佳 #細細粒 #小寶 #牙籤腳 #壞蛋掌門人 #犀利哥 #影視娛樂 #減肥 #糖尿病 #肥胖問題
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　　「細細粒」陳嘉佳（小寶）去年開始減肥，高峰期高達286磅的她，最近磅數已達156.6磅，少啲毅力都唔得。變靚後的她越來越風騷，身在澳洲的她被網民野生捕獲，網民直指生圖的她跟自己Po的照片體態不同，不過她一於少理，繼續享受「瘦的快樂」。

 

 

 

　　足足減去一個成年人體重（130磅）的細細粒，在澳洲被網民發現她行超市，網民寫道：「第一次在Eastwood看到貌似TVB演員的，突然不知道怎麼做，應該要給她購物的空間嗎？還是上前跟他說：不如吃自助餐咯？我選擇了前者，因為她減肥太成功了，我上車後才確認，而且她比我想像高，而且普通話超好！比起港普藝人的普通話純正太多了！」

 

身在澳洲。

 

　　相中的細細粒穿白色連身裙，雙下巴及肚腩依然存在，而手腳卻異常纖瘦，網民表示似《壞蛋掌門人》的「犀利哥」：「感覺她沒瘦多少啊？」、「這跟她減肥前區别不大啊，雙下巴這麼多，跟照片不一樣啊」、「瘦咗都係咁大個肚腩」、「上身胖腿細，這種身材好像健康不太好」等；而拍照的網民回覆：「真人比之前瘦，但不是社交平台上那麼瘦。」有人指認為她這類蘋果型身材，可能跟糖尿病有關，而細細粒曾在訪問中表示，曾因急性糖尿病入院，所以不少人都關心她，叮囑她減肥之餘也注重身體健康。

 

　　不過，細細粒向來雙腿纖瘦，連王祖藍也曾讚她有「牙籤腳」；而她亦繼續大曬旅行靚相，展露勁明顯的鎖骨及「牙籤腳」，而側面照雖然都有雙下巴，但肚腩看來比網民照片細。她開心說：「澳洲Day3，今次旅行好鐘意影相，終於體會到影相嘅快樂。#瘦的快樂」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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