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05/03/2024

東張西望｜港男稱被保險業母親呃走逾16萬基金！大義滅親報警投訴！母親回應：好辛苦捱番嚟獨力湊大個仔

#孔德賢 #娛樂 #東張西望 #爸媽心聲 #家庭教育 #梁敏巧 #保險 #人壽保險 #儲蓄基金
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Text: 娛樂組

　　世上只有媽媽好？這句說話未必個個認同。《東張西望》3日播出一集，29歲兒子Evan與母親關係缺裂，兒子力斥任職保險業的母親，懷疑母親有心騙自己的錢，多年來供款的16萬元左右，通通呃走。而且更發現母親為了錢，騙舅父買人壽保險。文件上全由自己簽署，使Evan就算報警都難以追討。早前播出一集，更會有母親大反擊。

 

（網上截圖）

 

　　在單親家庭長大的Evan，父子早死，與母親相依為命。Evan眼中母親只注重錢，細個放假要到母親公司幫手工作。長大後工作，母親主動要求他用一半人工做家用。Evan接受訪問的時候，坦言對於錢，就算至親也好：「都有機會呃你」，使他對母親和保險業失去信心。他表示中六畢業後出來工作，但覺得每月都未能有儲蓄，於是在2015年主動找母親，提意買儲蓄基金。

 

（網上截圖）

 

 

　　保單要求供款20年，每月供1600元，Evan表示大概供了16、7萬，約在2020年左右，覺得基金不斷蝕錢，曾要求母親把基金內的錢提取，自己另作投資。當時母親拒絕，事情拖至2021、22年左右，提起有關基金事情，母親甚至不理睬他。

 

（網上截圖）

（網上截圖）

 

 

　　Evan曾經想動用基金，提錢與朋友夾份做生意，叫母親幫手辦手續，一星期後，母親在他的基金戶口提出5萬元，但當時未需要用，便提母親把錢再次存回戶口：「以為佢放咗入去，過幾個月，發現佢冇放，佢先話啲錢攞咗，就唔可以再放一大舊錢入去，叫佢畀番啲錢我，佢就話唔急用就還佢自己咭數。」

 

（網上截圖）

（網上截圖）

 

　　最後，Evan忍不住上網了解供款資料，卻有驚人發現：「保單本身係我個名，點知變咗佢名，先發現2019年時候叫我簽一份嘢，之後我再冇簽過任何文件，原來將保單持有人轉佢名。簽嘅時候一直冇講係乜，佢指示啲位置叫我簽名，其他嘢係佢填，我都有錯，咁疏忽，就算係親人。」

 

 

　　Evan所提到在2019年所簽的文件，原本以為是一份授權書，該母親有權去調動基金：「到最後先知簽咗絕對轉讓申請書，好似送咗畀佢，我只係負責供錢。」對於母親的行為十分憤怒：「佢憑乜食晒我啲錢，好無恥。我直接話佢係賊偷我基金同啲錢，佢話因為我蠢、傻仔，畀佢呃，簽名唔睇清楚啲，個簽名係我簽，就算報警都冇用。」同時Evan亦發現，母親為舅父買人壽保險，受益人係媽媽，Evan舅父接受節目組訪問：「坐喺度等我死，然後收錢，大佬都畀你跣，好唔抵，日防夜防家賊難防。」

 

 

　　最後節目組，聯同東張女神梁敏巧家訪，Evan母親一直背著鏡頭，不斷自說自話，就連主持人都未能插嘴發問，Evan母親說：「白紙黑字，佢話畀家用，嗰五萬佢自己攞，跟住話唔要，畀我做家用，你覺得呢？我啲錢唔係白做，好辛苦捱番嚟，獨力湊大個仔， 佢老竇死咗咁多年，我啲錢咬開有血有汗。」

 

轉載自: 晴報

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