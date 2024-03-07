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關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

07/03/2024

親子相處和親子理財的關係密切非常

#理財 #親子理財 #親子相處 #理財智慧 #兒童發展心理學 #理財教育 #親子 #親子關係
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法、快樂教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

　　從前，親子關係不必多言，注重身體力行。上世紀70年代經濟迅速發展，教育水平提高，出現很多「現代父母」。他們回想小時候父母的各種不足，希望自己教養子女使做得更好。

 

　　至1980年代，兒童發展心理學的科研成果豐盛，親子科學也深入民心，我們會引用此書，握要地介紹相關的科研成果，舉出日常生活中會遇上的挑戰，並提出實用的處理方法。

 

（Shutterstock）

 

　　教養孩子從來不是容易的事。兩位作者結合研究理論和實際經驗，寫出100篇親職小貼士，對家長實在大有裨益！ 作者進一步將概念和技巧用於日常生活之中，能夠把重點放在如何（How），正正是此書最可貴的地方。

 

　　希望各位家長透過這本書，不論是親子相處或理財，用科學的方法教養孩子，讓孩子在成長路上走得更暢順！

 

按：摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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