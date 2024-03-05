  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
威少看世界
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

05/03/2024

拜登和民主黨的危機感

#威少看世界 #美國 #大國博弈 #以巴衝突 #拜登 #總統大選 #特朗普 #初選
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　3月5日是今年美國總統大選中的「超級星期二」(Super Tuesday)，15個州和美屬薩摩亞將舉行黨內初選。由於有加利福尼亞和得克薩斯等人口眾多的大州參與，這天選出的黨代表數量將佔全國總數的三分之一，獲得大勝的候選人基本上可以鎖定黨內總統候選人提名。由於拜登和特朗普一早就被視為兩黨最終的總統候選人，令今年的 「超級星期二」缺少懸念，一些新情況反倒引起各界關注。

 

　　首先是聯邦最高法院3月4日頒布判詞，裁定科羅拉多州無權禁止特朗普參加該州的黨內初選，這對特朗普來說是一個好消息，除了確保他可以在全國各州參加初選，也讓他在造勢大會上多了一個自我吹噓的說辭。預料特朗普今天將贏得各州的初選，他唯一的黨內對手黑莉(Nikki Haley)今後是否繼續參選變成了新看點。

 

聯邦最高法院的裁決，為特朗普掃清在全國各州參加黨內初選的障礙。(AP)

 

加沙困局不利拜登選情

 

　　拜登面臨的選情遠不如特朗普樂觀，首先是上周密歇根州民主黨黨內初選發生意料之外的情況，超過10萬選民沒把票投給拜登，而是選擇了「未選定」(uncommitted)，目的是對拜登政府無保留地支持以色列、不顧加沙巴勒斯坦人死活的親以政策表示強烈抗議。在過往的總統選舉中，國際事件直接影響大選的情況並不多見，最明顯的一次可能要數1980年，當時伊朗扣押了幾十名美國人質，卡特政府解救人質的多番努力均告失敗，從而動搖了公眾對卡特的信任，這是他沒能獲得連任的一個重要原因。

 

　　抵制拜登的主要是阿拉伯裔選民，而密歇根州最大城市底特律及周圍地區，恰恰是美國阿拉伯裔人口最集中的地區之一，這裏選出了美國國會第一位巴勒斯坦裔眾議員特里布(Rashida Tlaib)。當地很多選民的親友在加沙遇難，或者處於飢餓和各種風險之中，而拜登政府卻奉行強烈的親以政策，不僅向以色列提供殺害巴勒斯坦人的武器彈藥，還三次否決聯合國安理會要求在加沙實現停火的決議，這讓一部分民主黨選民忍無可忍。此外，在公開講話中，拜登只提到關心被哈馬斯綁架的美國和以色列人質的安全，未對成千上萬死難的巴勒斯坦人表達悼念之意，對曾在2020年總統大選中投票支持拜登的阿拉伯裔選民來說，這是無情的背叛。於是他們自發組織起來，號召在密歇根州初選時投「未選定」票，讓拜登知道他們的憤怒情緒。

 

 密歇根州迪爾伯恩市的市長，亦有份號召在民主黨初選投「未選定」票。(AP)

 

　　密歇根是所謂的「搖擺州」，兩黨候選人都有機會在總統大選中贏得該州，2016年特朗普獲勝（得票率47.5%），2020年拜登勝出（得票率50.62%）。在阿拉伯裔選民發出強烈呼聲之後，上個月拜登派他的副國家安全顧問芬納(Jon Finer)等多位官員前往當地，向地方政府官員和民意代表解釋白宮的立場，承認官方此前的一些表態和做法不妥，後悔沒有盡早加以糾正，但無答應要求以色列在加沙立即停火。由於拜登政府口惠而實不至，阿拉伯裔和其他族裔的穆斯林選民2月27日集體投了「未選定」票。

 

　　《彭博社》和愛莫森學院最近分別進行的兩次民調都顯示，特朗普在密歇根州以46%對44%的民意支持度領先拜登。如果上周投「未選定」票的民主黨選民11月5日不出來投票支持拜登，而共和黨選民依舊積極投票支持特朗普，將令特朗普在該州獲勝更有保障。

 

人氣低迷引發信心危機

 

　　令民主黨陣營產生危機感的因素很多，不只是密歇根州的「未選定」票，更大的挑戰是拜登的人氣愈來愈低，導致一些民主黨選民也覺得，如果拜登再幹四年，美國經濟和社會都不會出現轉機。《紐約時報》首席政治分析師科恩(Nate Cohn)日前點出了這個大麻煩，稱2020年與2024年兩屆總統選舉的巨大變化是「拜登不受歡迎」(Biden Is Unpopular)。他列舉了一些有啟示性的數據，包括民調結果。特朗普目前在全國範圍內領先拜登48比43，這是自2015年特朗普參選總統以來，在《紐約時報》歷次民調中領先最多的一次。更為重要的是，在接受調查的所有選民中，表示不喜歡特朗普的有54%，而不喜歡拜登的高達59%，說明拜登比特朗普更不得人心。

 

拜登的不受歡迎度達59%，比特朗普的54%還要高。（NBC News視頻截圖）

 

　　拜登的年齡是一個重要因素。美國總統責任重大，隨時要準備做出艱難的決定，對身體的要求比較高。拜登平時行動遲緩，還經常說錯話，給人的印象是不足以駕馭複雜多變的局勢。他今年81歲，如果年底再次當選，到卸任時已經超過86歲，這難免讓人想起來都頭疼，而且美國民眾還認為特朗普做總統幹得比拜登好。

 

　　今年的總統大選有一點是非常罕見的，那就是兩位主要參選人都當過總統。上一次出現類似的情況是1912年，當時有前總統老羅斯福和在任總統塔夫特等四人參選，最終由新澤西州州長威爾遜勝出。最近的民調結果顯示，40%的受訪者認為特朗普的政策令他們個人受益，拜登只得到18%；而認為拜登的政策有損他們個人利益的受訪者為43%，這方面比特朗普高了一倍。特朗普要在美墨邊境築起圍牆，將非法移民擋在墨西哥；拜登上任之後逐步放寬了對非法移民的限制，令大量講西班牙語的難民能留在美國，總數已超過300萬。但民調顯示，37%的講西班牙語受訪者認為特朗普的政策令他們個人受惠，認為拜登的政策更好的只有15%，這是另一個不容易解釋的現象。

 

 拜登已年屆81歲，難忽然展現活力扭轉公眾的印象。(AP)

 

　　從政績、人氣等不同層面來看，拜登在與特朗普的決鬥中都處於下風。儘管還有八個月時間來扭轉公眾的印象，但讓81歲的老人改變作風或者展現出活力，令首次擁有投票權的年輕選民對老總統刮目相看，這真是太難了。我相信拜登的助手們每天都在努力，而且仍有可能創造奇蹟，但對很多人來說，他們的工作並不令人羨慕。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多威少看世界文章

你可能感興趣

#威少看世界 #美國 #大國博弈 #以巴衝突 #拜登 #總統大選 #特朗普 #初選

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk