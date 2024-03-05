拜登和民主黨的危機感

3月5日是今年美國總統大選中的「超級星期二」(Super Tuesday)，15個州和美屬薩摩亞將舉行黨內初選。由於有加利福尼亞和得克薩斯等人口眾多的大州參與，這天選出的黨代表數量將佔全國總數的三分之一，獲得大勝的候選人基本上可以鎖定黨內總統候選人提名。由於拜登和特朗普一早就被視為兩黨最終的總統候選人，令今年的 「超級星期二」缺少懸念，一些新情況反倒引起各界關注。

首先是聯邦最高法院3月4日頒布判詞，裁定科羅拉多州無權禁止特朗普參加該州的黨內初選，這對特朗普來說是一個好消息，除了確保他可以在全國各州參加初選，也讓他在造勢大會上多了一個自我吹噓的說辭。預料特朗普今天將贏得各州的初選，他唯一的黨內對手黑莉(Nikki Haley)今後是否繼續參選變成了新看點。

聯邦最高法院的裁決，為特朗普掃清在全國各州參加黨內初選的障礙。(AP)

加沙困局不利拜登選情

拜登面臨的選情遠不如特朗普樂觀，首先是上周密歇根州民主黨黨內初選發生意料之外的情況，超過10萬選民沒把票投給拜登，而是選擇了「未選定」(uncommitted)，目的是對拜登政府無保留地支持以色列、不顧加沙巴勒斯坦人死活的親以政策表示強烈抗議。在過往的總統選舉中，國際事件直接影響大選的情況並不多見，最明顯的一次可能要數1980年，當時伊朗扣押了幾十名美國人質，卡特政府解救人質的多番努力均告失敗，從而動搖了公眾對卡特的信任，這是他沒能獲得連任的一個重要原因。

抵制拜登的主要是阿拉伯裔選民，而密歇根州最大城市底特律及周圍地區，恰恰是美國阿拉伯裔人口最集中的地區之一，這裏選出了美國國會第一位巴勒斯坦裔眾議員特里布(Rashida Tlaib)。當地很多選民的親友在加沙遇難，或者處於飢餓和各種風險之中，而拜登政府卻奉行強烈的親以政策，不僅向以色列提供殺害巴勒斯坦人的武器彈藥，還三次否決聯合國安理會要求在加沙實現停火的決議，這讓一部分民主黨選民忍無可忍。此外，在公開講話中，拜登只提到關心被哈馬斯綁架的美國和以色列人質的安全，未對成千上萬死難的巴勒斯坦人表達悼念之意，對曾在2020年總統大選中投票支持拜登的阿拉伯裔選民來說，這是無情的背叛。於是他們自發組織起來，號召在密歇根州初選時投「未選定」票，讓拜登知道他們的憤怒情緒。

密歇根州迪爾伯恩市的市長，亦有份號召在民主黨初選投「未選定」票。(AP)

密歇根是所謂的「搖擺州」，兩黨候選人都有機會在總統大選中贏得該州，2016年特朗普獲勝（得票率47.5%），2020年拜登勝出（得票率50.62%）。在阿拉伯裔選民發出強烈呼聲之後，上個月拜登派他的副國家安全顧問芬納(Jon Finer)等多位官員前往當地，向地方政府官員和民意代表解釋白宮的立場，承認官方此前的一些表態和做法不妥，後悔沒有盡早加以糾正，但無答應要求以色列在加沙立即停火。由於拜登政府口惠而實不至，阿拉伯裔和其他族裔的穆斯林選民2月27日集體投了「未選定」票。

《彭博社》和愛莫森學院最近分別進行的兩次民調都顯示，特朗普在密歇根州以46%對44%的民意支持度領先拜登。如果上周投「未選定」票的民主黨選民11月5日不出來投票支持拜登，而共和黨選民依舊積極投票支持特朗普，將令特朗普在該州獲勝更有保障。

人氣低迷引發信心危機

令民主黨陣營產生危機感的因素很多，不只是密歇根州的「未選定」票，更大的挑戰是拜登的人氣愈來愈低，導致一些民主黨選民也覺得，如果拜登再幹四年，美國經濟和社會都不會出現轉機。《紐約時報》首席政治分析師科恩(Nate Cohn)日前點出了這個大麻煩，稱2020年與2024年兩屆總統選舉的巨大變化是「拜登不受歡迎」(Biden Is Unpopular)。他列舉了一些有啟示性的數據，包括民調結果。特朗普目前在全國範圍內領先拜登48比43，這是自2015年特朗普參選總統以來，在《紐約時報》歷次民調中領先最多的一次。更為重要的是，在接受調查的所有選民中，表示不喜歡特朗普的有54%，而不喜歡拜登的高達59%，說明拜登比特朗普更不得人心。

拜登的不受歡迎度達59%，比特朗普的54%還要高。（NBC News視頻截圖）

拜登的年齡是一個重要因素。美國總統責任重大，隨時要準備做出艱難的決定，對身體的要求比較高。拜登平時行動遲緩，還經常說錯話，給人的印象是不足以駕馭複雜多變的局勢。他今年81歲，如果年底再次當選，到卸任時已經超過86歲，這難免讓人想起來都頭疼，而且美國民眾還認為特朗普做總統幹得比拜登好。

今年的總統大選有一點是非常罕見的，那就是兩位主要參選人都當過總統。上一次出現類似的情況是1912年，當時有前總統老羅斯福和在任總統塔夫特等四人參選，最終由新澤西州州長威爾遜勝出。最近的民調結果顯示，40%的受訪者認為特朗普的政策令他們個人受益，拜登只得到18%；而認為拜登的政策有損他們個人利益的受訪者為43%，這方面比特朗普高了一倍。特朗普要在美墨邊境築起圍牆，將非法移民擋在墨西哥；拜登上任之後逐步放寬了對非法移民的限制，令大量講西班牙語的難民能留在美國，總數已超過300萬。但民調顯示，37%的講西班牙語受訪者認為特朗普的政策令他們個人受惠，認為拜登的政策更好的只有15%，這是另一個不容易解釋的現象。

拜登已年屆81歲，難忽然展現活力扭轉公眾的印象。(AP)

從政績、人氣等不同層面來看，拜登在與特朗普的決鬥中都處於下風。儘管還有八個月時間來扭轉公眾的印象，但讓81歲的老人改變作風或者展現出活力，令首次擁有投票權的年輕選民對老總統刮目相看，這真是太難了。我相信拜登的助手們每天都在努力，而且仍有可能創造奇蹟，但對很多人來說，他們的工作並不令人羨慕。