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06/03/2024

三八婦女節｜國際婦女節5大購物優惠！Häagen-Dazs雪糕產品滿$100減$38 / 淘寶跨店買¥300減¥40 / fresh送旅行香氛套裝

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Text: Sammy Leung

　　每年的3月8日都是國際婦女節，很多人都會稱為三八婦女節。而今年，香港有些商戶都推出了38婦女節優惠或3月優惠，除了有飲食著數外，還有購物著數，如果大家看中的話，就要把機會入手，即睇！

 

38婦女節/三八婦女節優惠│1. Häagen-Dazs：消費任何雪糕產品滿$100即減$38

 

　　Häagen-Dazs由即日起至3月12日期間推出「Cheers to her!」，大家在全港22間 Häagen-Dazs專門店單一消費任何雪糕產品滿$100，即減$38的優惠，真的超抵！另外，「Cheers to her!」更會有3款限定滋味產品，包括$388法式心動 ‧ 雪糕馬卡龍禮盒、$149掌心玫瑰造型雪糕及$122快樂無限甜品(8球自選口味雪糕水果及窩夫薄脆)。

 

 

Häagen-Dazs

優惠期：即日起至3月12日

詳情按此

 

下一頁：agnès b. CAFÉ & FLEURISTE指定花藝產品及蛋糕8折優惠

 

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