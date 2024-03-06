  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

06/03/2024

買英偉達？求「神」

#財金大勢 #英偉達 #AI概念股 #巴郡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美股3大指數本周一(4日)收市雖跌，但上周五(1日)卻全面報升，標普500指數突破了5100大關，納指更創新高。市場普遍相信，英偉達(NVDA)近期升勢對美股貢獻不小，但其表現真的會繼續「英偉」？筆者且帶大家求枝籤，問下「神」。

 

　　未求「神」問卜之前，且先看看英偉達的表現如何「神」勇「英偉」。英偉達周一逆市創新高，曾高見876.95(美元．下同)，收報852.37元，高收近4%，市值2.13萬億元，超越沙特阿美成為全球市值第三高的上市公司，僅次於蘋果(AAPL)和微軟(MSFT)。

 

　　時間稍微回溯至上周五，當日英偉達收市已突破了800元大關，至822.79元，升4%（圖一）。市值首度突破2萬億元，晉身華爾街第三大最有價值的公司，英偉達是否近日才「英偉」？非也。

 

 

　　根據美國《CNBC》報道，今年英偉達的股價一直呈升勢，年初至2月已升近四成，過去12個月則升了225%以上。《CNBC》更指出，如果1年前投資1000元於英偉達，截至今年2月20日，便會增值至3248元；5年前，投資相同金額，便會有逾10倍(1015%)增長，至17542元！

 

　　若10年前投資1000元，這筆投資已便增長了223.4倍，至148226元；如果自英偉達上市，即1999年1月22日便以1000元買入，至2月20日，便增長了2777.08倍，價值接近2784065元，（圖二）回報非常可觀！

 

 

華爾街日報：有人質疑現泡沫

 

　　不過，《華爾街日報》(簡稱《華》報)昨(5日)則指出，英偉達雖推動了美股屢創新高，但也令人質疑是否出現了泡沫。《華》報以2022年10月14日起計，英偉達的股價已升逾7倍，又指英偉達在2月21日公布第四季財報後，僅兩個交易日，市值就增加近2800億元！

 

　　《華》報更指出，英偉達的市值從1萬億躍升至2萬億元，僅花了180個交易日，而蘋果和微軟則用上了500多個交易日，只是蘋果或微軟約三分一(36%)的時間！

 

　　AI概念既炒得火熱，跟買英偉達這「AI第一股」實不會買錯？但《華》報又指恐有泡沫，還是問下「神」，要問的當然不是普通神明，而是股神巴菲特。

 

續買能源股　減持蘋果惠普

 

　　任投資者搖破籤筒，巴菲特當然不會答你，但他會以實際行動回答。據《經濟通》報道，巴郡向美國證交會(SEC)提交的最新文件顯示，巴郡去年第四季續增持西方石油(OXY)、雪佛龍(CVX)兩大能源公司，卻暫未見巴菲特，透過坐擁1676億元創紀錄現金的巴郡，買入英偉達；他反而減持了兩隻長期持有的科技股：蘋果和惠普。

 

　　報道指巴菲特不買英偉達是嫌息率低。事實上，英偉達每股派息近年維持在0.16元水平（圖三），派息比率走低之外，與美股及行業的平均收益率分別3.44%及2.07%對比，英偉達的0.02%收益率便低得離譜（圖四）。

 

 

 

　　再看西方石油（圖五）、雪佛龍（圖六），甚至是與巴菲特點名將會「無限期持有」的可口可樂(KO)和美國運通(AXP)比較，絕大部分確實都優於英偉達，更不用說巴郡現金及等價物中，佔大部分的美債那高逾5%的利息回報。

 

 

 

股票不熟不買　投資作風各不同

 

　　巴菲特不買英偉達，利息固然是一大考慮，但若投資者熟悉巴老的作風，便知道他買某股就如自己要做哪盤生意一般，生意不熟不做。巴老忠告子女，做生意無可避免地要冒風險，但並非所有冒險都可成功。如要減低風險，最明智的選擇就是做自己熟悉的生意，不要涉足陌生的領域。

 

　　巴菲特不買自己不了解的股票，尤其是當他認為，今時市場的表現比他年輕時的更像個賭場。巴老看到了今時投機氣氛太濃，這又與華爾街個別人士的看法相同。此外，巴老對英偉達持審慎態度，或多或少也可能與其高齡有關。

 

　　「男神」不買英偉達，那「女神」呢？「木頭姐」伍德(Cathie Wood)也清倉了。

 

　　投資者若認為「巴老」和「木姐」的「靈籤」都不太靈驗，可再自行見機行事。畢竟荷包在自己手，投資作風、可承受的風險等也各有不同，股市變化莫測，對我的好策略，或會為你帶來差業績，不可一本通書睇到老，何況要跟這些老外之「神」。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #英偉達 #AI概念股 #巴郡

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk