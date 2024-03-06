美股3大指數本周一(4日)收市雖跌，但上周五(1日)卻全面報升，標普500指數突破了5100大關，納指更創新高。市場普遍相信，英偉達(NVDA)近期升勢對美股貢獻不小，但其表現真的會繼續「英偉」？筆者且帶大家求枝籤，問下「神」。

未求「神」問卜之前，且先看看英偉達的表現如何「神」勇「英偉」。英偉達周一逆市創新高，曾高見876.95(美元．下同)，收報852.37元，高收近4%，市值2.13萬億元，超越沙特阿美成為全球市值第三高的上市公司，僅次於蘋果(AAPL)和微軟(MSFT)。

時間稍微回溯至上周五，當日英偉達收市已突破了800元大關，至822.79元，升4%（圖一）。市值首度突破2萬億元，晉身華爾街第三大最有價值的公司，英偉達是否近日才「英偉」？非也。

根據美國《CNBC》報道，今年英偉達的股價一直呈升勢，年初至2月已升近四成，過去12個月則升了225%以上。《CNBC》更指出，如果1年前投資1000元於英偉達，截至今年2月20日，便會增值至3248元；5年前，投資相同金額，便會有逾10倍(1015%)增長，至17542元！

若10年前投資1000元，這筆投資已便增長了223.4倍，至148226元；如果自英偉達上市，即1999年1月22日便以1000元買入，至2月20日，便增長了2777.08倍，價值接近2784065元，（圖二）回報非常可觀！

華爾街日報：有人質疑現泡沫

不過，《華爾街日報》(簡稱《華》報)昨(5日)則指出，英偉達雖推動了美股屢創新高，但也令人質疑是否出現了泡沫。《華》報以2022年10月14日起計，英偉達的股價已升逾7倍，又指英偉達在2月21日公布第四季財報後，僅兩個交易日，市值就增加近2800億元！

《華》報更指出，英偉達的市值從1萬億躍升至2萬億元，僅花了180個交易日，而蘋果和微軟則用上了500多個交易日，只是蘋果或微軟約三分一(36%)的時間！

AI概念既炒得火熱，跟買英偉達這「AI第一股」實不會買錯？但《華》報又指恐有泡沫，還是問下「神」，要問的當然不是普通神明，而是股神巴菲特。

續買能源股 減持蘋果惠普

任投資者搖破籤筒，巴菲特當然不會答你，但他會以實際行動回答。據《經濟通》報道，巴郡向美國證交會(SEC)提交的最新文件顯示，巴郡去年第四季續增持西方石油(OXY)、雪佛龍(CVX)兩大能源公司，卻暫未見巴菲特，透過坐擁1676億元創紀錄現金的巴郡，買入英偉達；他反而減持了兩隻長期持有的科技股：蘋果和惠普。

報道指巴菲特不買英偉達是嫌息率低。事實上，英偉達每股派息近年維持在0.16元水平（圖三），派息比率走低之外，與美股及行業的平均收益率分別3.44%及2.07%對比，英偉達的0.02%收益率便低得離譜（圖四）。

再看西方石油（圖五）、雪佛龍（圖六），甚至是與巴菲特點名將會「無限期持有」的可口可樂(KO)和美國運通(AXP)比較，絕大部分確實都優於英偉達，更不用說巴郡現金及等價物中，佔大部分的美債那高逾5%的利息回報。

股票不熟不買 投資作風各不同

巴菲特不買英偉達，利息固然是一大考慮，但若投資者熟悉巴老的作風，便知道他買某股就如自己要做哪盤生意一般，生意不熟不做。巴老忠告子女，做生意無可避免地要冒風險，但並非所有冒險都可成功。如要減低風險，最明智的選擇就是做自己熟悉的生意，不要涉足陌生的領域。

巴菲特不買自己不了解的股票，尤其是當他認為，今時市場的表現比他年輕時的更像個賭場。巴老看到了今時投機氣氛太濃，這又與華爾街個別人士的看法相同。此外，巴老對英偉達持審慎態度，或多或少也可能與其高齡有關。

「男神」不買英偉達，那「女神」呢？「木頭姐」伍德(Cathie Wood)也清倉了。

投資者若認為「巴老」和「木姐」的「靈籤」都不太靈驗，可再自行見機行事。畢竟荷包在自己手，投資作風、可承受的風險等也各有不同，股市變化莫測，對我的好策略，或會為你帶來差業績，不可一本通書睇到老，何況要跟這些老外之「神」。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)