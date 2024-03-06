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06/03/2024

GLOBAL Wednesday｜美國經濟數據遜預期 美股現泡沫？| 加密貨幣創新高後散水？

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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　反映服務業表現的美國供應管理協會(ISM)非製造業指數，由四個月高位回落，2月報52.6低過預期的53，當中就業就跌至收縮水平及價格增長亦放慢，反映美國經濟轉弱？周五將公布重磅非農就業數據，市場預期增加20萬人，結果會如何影響減息時間表？觀望聯儲局主席鮑威爾講話內容，美股上日繼續回吐，道指最多跌逾500點，標指落返去5100關樓下，科技七雄相繼見頂，美股升勢即將終結？加密貨幣比特幣走勢波動，周二突破6.9萬美元，創歷史新高後急挫近一成，蒸發1萬美元，出現獲利回吐？早前升勢屬過急？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/1w0gsKv1RpY

 

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