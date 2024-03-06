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06/03/2024

﻿如何令樓市健康發展

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #看透樓市 #置業 #撤辣 #物業 #地產
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　財爺撤辣之後，在短短七日已經賣走700個新樓單位，有人認為樓市已經回復正常，樓價亦會節節上升，甚至可以在一兩年內再創高峰。老實說，我是在撤辣之前極少數睇好樓市的人之一，甚至是唯一，但我認我樓市要回復健康發展，取決於地產商如何推銷新樓。如果提價太急，市場不能接受，成交量下跌，就會浪費財爺撤辣的一番好意；要提高成交量，惟有大幅減價，地產商可能因加得減。
　
　　財爺撤辣之後七日，很奇怪地產商沒有打鐵趁熱，以優惠價推出新樓盤，只得一個新樓盤138個單位開售，雖然賣個滿堂紅，但絕對不能作為指標，以為樓市復甦了。其實，以這個新樓盤的售價，就算財爺唔撤辣，仍然可以賣得八八九九，不能將新樓盤熱賣歸功於財爺撤辣，最重要的是樓價。

 

樓市能否重拾升勢，要看地產商如何推銷新盤。(Shutterstock)

　
　　地產代理行業有一句術語，叫築底，即是在某一個價位有大量成交，以後要跌都唔係咁容易。雖然撤辣之後賣了700個單位，但相比5萬個貨尾單位和即將開售單位，仍然是小數。如果地產商收回貨尾單位的優惠，以及提價開售新樓盤，令到準買家不甘心在短期內要畀多咁多錢而拒絕買樓，成交量不足，代表築底尚未成功，樓市有再下跌的可能。所以，要樓市健康發展，首先就要築底，地產商應該用較優惠價推出新樓盤，令到每次都可以買個滿堂紅，如果在6月底之前賣到兩萬個單位，可以說是築底成功，地產商之後可以慢慢加價，咁樣做才可以令樓市健康發展。不過澳牛都大幅加價，地產商見到咁好賣，又點會唔加價？如果唔加價又可以一Q清袋，一定會被老闆鬧，大多數老闆都唔鍾意一Q清袋，寧願加價賣唔郁，所以樓市要健康發展唔係咁容易。

 

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