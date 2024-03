陳冠希為7歲囡囡Alaia搞生日派對！慈父「踢爆」寶貝女願望超溫馨

現年43歲嘅男神陳冠希(Edison)自從生咗囡囡Alaia之後就性格大變,由以前嘅「壞孩子」變成女兒傻瓜,社交平台全部都係太太同囡囡,十大愛家好男人一定有佢份。日前係Alaia嘅生日,Edison為佢搞咗個盛大嘅生日派對,被家姐陳見飛分享到社交平台,非常溫馨!

陳見飛post出短片留言:「Happy 7th Birthday Alaia. Time is going by so fast. It feels like only yesterday when I was posting a similar video of you on your 2nd birthday. Please don’t grow up too fast. Gugu loves you! ~ (生日快樂Alaia,時間過得好快,你兩歲嘅時候我post過一條差唔多嘅短片,感覺就好似尋日嘅事。請你唔好大得咁快啦,姑姑愛你!)」

有女萬事足。

片段中Edison先係多謝Alaia嘅朋友仔嚟呢個part,之後仲領唱生日歌,Alaia都明顯好開心好enjoy,而Edison一邊唱一邊慈愛咁望囡囡。之後囡囡吹熄代表佢歲數嘅7支蠟燭,爸爸就一邊拍片同叫佢許願,仲講笑話佢想要「so many boyfriend(好多男朋友)」,搞到Alaia即刻望住爸爸傻笑,好似畀人講中咗一樣。

Edison咁大膽提呢個「爸爸噩夢」,全因為佢對自己好有信心。之前Edison喺台灣抱愛女Alaia,陳冠希全程帶住微笑,又話Alaia「很棒」子,被問到會唔會擔心女兒未來識男友?他笑住問囡囡有冇男友,Alaia可愛咁指向爸爸,超識撒嬌。陳冠希指囡囡非常懂事,被問到會唔會考慮生第二胎,佢就話Alaia非常乖、非常可愛,怕再生下一胎會失望。自從當爸以後,陳冠希指覺得自己冇再咁易怒,亦比較有耐性,能夠更好好看世界,因為佢覺得自己有義務好好咁教育Alaia。」