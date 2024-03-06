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06/03/2024

陳冠希為7歲囡囡Alaia搞生日派對！慈父「踢爆」寶貝女願望超溫馨

#歌手 #娛樂 #演員 #陳冠希 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　現年43歲嘅男神陳冠希（Edison）自從生咗囡囡Alaia之後就性格大變，由以前嘅「壞孩子」變成女兒傻瓜，社交平台全部都係太太同囡囡，十大愛家好男人一定有佢份。日前係Alaia嘅生日，Edison為佢搞咗個盛大嘅生日派對，被家姐陳見飛分享到社交平台，非常溫馨！

 

　　陳見飛post出短片留言：「Happy 7th Birthday Alaia. Time is going by so fast. It feels like only yesterday when I was posting a similar video of you on your 2nd birthday. Please don’t grow up too fast. Gugu loves you! ~ （生日快樂Alaia，時間過得好快，你兩歲嘅時候我post過一條差唔多嘅短片，感覺就好似尋日嘅事。請你唔好大得咁快啦，姑姑愛你！）」

 

有女萬事足。

 

　　片段中Edison先係多謝Alaia嘅朋友仔嚟呢個part，之後仲領唱生日歌，Alaia都明顯好開心好enjoy，而Edison一邊唱一邊慈愛咁望囡囡。之後囡囡吹熄代表佢歲數嘅7支蠟燭，爸爸就一邊拍片同叫佢許願，仲講笑話佢想要「so many boyfriend（好多男朋友）」，搞到Alaia即刻望住爸爸傻笑，好似畀人講中咗一樣。

 

 

　　Edison咁大膽提呢個「爸爸噩夢」，全因為佢對自己好有信心。之前Edison喺台灣抱愛女Alaia，陳冠希全程帶住微笑，又話Alaia「很棒」子，被問到會唔會擔心女兒未來識男友？他笑住問囡囡有冇男友，Alaia可愛咁指向爸爸，超識撒嬌。陳冠希指囡囡非常懂事，被問到會唔會考慮生第二胎，佢就話Alaia非常乖、非常可愛，怕再生下一胎會失望。自從當爸以後，陳冠希指覺得自己冇再咁易怒，亦比較有耐性，能夠更好好看世界，因為佢覺得自己有義務好好咁教育Alaia。」

 

轉載自: 晴報

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