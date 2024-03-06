移民英國｜英國Z世代聲名狼藉？Quiet Quitting風潮下愛創業！讀大學不如做網紅？數碼遊牧式工作重奪生活主導權

近年Quiet Quitting成為西方流行的職場關鍵字，它的意思是無聲地「躺平」，上班做好份內事，不會主動提出做額外的工作，下班準時打卡走人，亦不再爭取表現或升遷，專注於工作以外的人生。這種工作態度有別於舊一代打工仔的「勤力」、「進取」，為Z世代貼上職場負面標籤。事實上，Z世代並非不思進取，比起「朝九晚五」打一世工，他們更愛創業或發展副業。

國際自由工作平台Fiverr今年1月在英國訪問了3016位16至26歲年輕人（Z世代），結果顯示，2024年就業市場持續不穩定，有69% Z世代年輕人計劃創業或發展副業，並傾向尋找兼職工作，當中近3成受訪者害怕被人工智能取代，或被解僱；18%受訪者認為自僱或兼職讓他們能在不可預測的職場環境中奪回主導權；17%受訪者相信英國公司對員工並不忠誠。他們相信創業或發展副業能增加收入，並有更靈活的工作時間。

（由作者提供）

讀大學無用？做學徒不如做網紅

上一代人認為大學學位很重要，不惜散盡千金也要把子女送進高等學府，為的只是一張「沙紙」，但對Z世代來說，大學學位變得不再重要，只有35%受訪者相信大學畢業是成功職業生涯必須具備的條件，36%受訪者認為擁有成功的事業毋須大學學位或其他專業資格，比起其他在傳統公司實習，或用LinkedIn塑造職場形象，他們更傾向用Instagram經營個人品牌。

紐約大學商科教授Arun Sundararajan便指出：「社交媒體的影響力很大，不少年輕人相信可以使用社交媒體創辦自己的公司。」YouTube上有不少網紅靠測評化妝品創立了自己的品牌，亦有人開箱運動用品，或開直播打機，靠流量賺錢，這種新興職業逐漸取代傳統的職業路徑。當新一代看著Justin Bieber從YouTuber一步一步成為國際巨星，社交媒體成為了一條新的出路，對他們來說，做學徒不如做網紅。

Z世代仍渴望財務自由

雖然Z世代在職業生涯上有更多的想法，但他們仍然渴望財務自由，45%受訪者希望財務穩健，18%想提早退休的，另外29%受訪者希望出差或成為數碼遊牧（Digital Nomad），可以自己決定在甚麼地方工作。新一代年輕人並非懶惰或不思進取，他們希望把工作融入生活，或用另一種方式奪回生活的主奪權，比起上一代，他們確實缺乏了對公司的忠誠度，但也重新定義了work-life balance，是時候撕下Z世代的職場負面標籤。