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06/03/2024

《經濟不停學》閱讀招股書的幾點技巧

#理財 #經濟不停學
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　近年港股二級市場表現不佳影響企業上市意欲，導致新股市場低迷。今年以來，算上完成招股並即將上市的新股在內，暫時新股數目只有7隻，而且大部分均屬較小市值股份。儘管如此，投資者不妨趁新股數目較少，而打好閱讀招股書的基本功。

 

 

 

 

　　事實上，招股書作為投資者首次全面認識上市企業基本面的工具，掌握閱讀技巧尤為重要。招股書又稱「發售文件」，投資者應該不會陌生。也許有投資者覺得招股書就等於公司的一般資訊發放，或者認為這些資訊亦可以透過網上或者第三方平台瀏覽。這固然沒有錯，但比起其他網站資訊或者第三方平台資訊，招股書最大分別就在於，招股書屬於一種法律文件，性質上具有法律效力。換言之，上市公司需要為招股書的內容負上法律責任。所以上市公司願意付出較大的人力財力成本，去準備招股書。

 

 

 

　　那麼投資者要掌握哪些閱讀招股書的小技巧？

 

 

 

　　首先，可能有投資者覺得招股書的內容太多，有時一本招股書過千頁，要看完它需要花很多時間。其實這裡有一個小小的技巧，就是雖然不同上市公司招股書的內容雖然都非常詳盡，但其實不同上市公司的招股書。是按固定格式或相近格式去來展示內容的，投資者不妨對比一下幾家不同上市企業的招股書，就能發現其格式規律。所以投資者並不需要將整本招股書瀏覽，才知道內容，反而可以按照自己想了解或者想找的內容去參考固定的格式位置。

 

 

 

　　其次，招股書除了反映企業過去、未來的資訊外，亦包括對行業的回顧、行業前景展望，以及潛在風險因素等。透過這些資訊，投資者除了對擬上市企業有所了解外，亦可透過閱讀行業資訊，了解擬上市企業的主要競爭對手，以及其他同行的發展情況。這些資訊一般會置於招股書中「行業概覽」、「歷史及發展」、「業務」等主要章節。

 

 

 

　　第三，投資者可以如何運用招股書資訊判斷其上市估值的「平與貴」？對於這個問題，投資者其實只需要在招股書中找到三個數字，便能解決。這三個數字分別是招股價（一般在「概要」章節，分招股上限價及下限價）、股本（一般在「股本」章節，找出發售完成後的總股份數目），以及最近一年的利潤（一般在「財務資料」章節，找出最近一年歸屬股東的淨利潤）。找到這三個數字後，用招股價乘以總股本再除以淨利潤，便是最近一個財年的市盈率。再透過這個市盈率對比現時行業中已上市企業作出比較，便能大致知道究竟屬於平定貴。

 

 

 

　　希望以上資訊可以對經常參與新股買賣的投資者帶來幫助。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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