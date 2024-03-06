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06/03/2024

藝術三月2024｜「藝術@維港」3大打卡位逐個數！teamLab逾百個彩色發光蛋進駐！尖東海傍設戶外藝術裝置+大屏幕數碼影像作品！即睇展出時間、地點

#添馬公園 #康文署 #teamLab #K11 MUSEA海濱 #尖沙咀中心 #尖沙咀鐘樓 #帝國中心 #打卡熱點 #本地遊 #尖東 #藝術@維港 #藝術三月 #LAAB Architects
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Text: Louise Yuen

　　踏入「藝術三月」，香港將陸續舉辦 Art central、Art Basel 等展覽盛事，康文署由 3 月 25 日起更在維港兩岸推出「藝術＠維港2024」大型戶外藝術計劃，有 teamLab、本地藝術團隊操刀的戶外互動藝術裝置，以及尖東海傍也有大屏幕數碼影像作品，處處都是打卡位。

 

　　「藝術＠維港2024」將於 3 月 25 日至 6 月 2 日舉行，最觸目一定是 teamLab 打造的「teamLab：光漣」展覽，到時添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）將展示數百個色彩繽紛的發光 ovoid（蛋狀物）藝術裝置，遍佈添馬公園草地並延伸至維港海面，為這片海岸線增添繽紛色彩。大家走入其中，發光 ovoid 更會變換顏色和音效，加上維港海景作背景，令人超期待。

 

（圖片來源︰museums.gov.hk）

 

　　另外康文署科學推廣組亦在中西區海濱長廊（中環段）推出「藝術有理」展覽，由本地藝術團隊 LAAB Architects 和藝術家郭達麟分別創作兩組互動藝術裝置《維港盃》和《薛丁格床》，同樣以光的本質與特性為主題。至於尖東海傍則有領賢慈善基金、K11集團和信和集團分別於尖沙咀鐘樓、K11 MUSEA 海濱、尖沙咀中心和帝國中心的信和光影藝術幕墻，設置戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像作品，將海濱長廊轉化為展示文化藝術的大舞台。其他作品更將陸續加入登場。

 

（圖片來源︰museums.gov.hk）

 

藝術@維港2024

開放日期︰2024 年 3 月 25 日至 6 月 2 日

網址︰www.museums.gov.hk/tc/web/portal/artatharbour.html

 

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