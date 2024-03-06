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06/03/2024

加勒比海的加沙，海地陷新一輪暴力大災難

#容我世說 #海地 #大國博弈 #克林頓基金會 #黑幫 #希拉莉
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　正當加沙戰火了無盡期之際，位於拉美加勒比海的海地，一樣陷入絕望的暴力恐慌，最近更面對新一輪人道大危機。3月2日，黑幫大規模襲擊位於太子港的國家監獄，約4000名男性囚犯越獄，槍戰四起。事實上，海地黑幫猖獗已久，兇殺、綁架層出不窮，令到超過20萬海地人逃離家鄉。黑幫又控制糧食運送等貨運路線，導致海地人口約半數面臨營養不良，接近500萬人需人道接濟。

 

　　太子港混亂局勢不斷升溫，警察工會發聲明指出：「如果讓幫派佔領了監獄，我們就完蛋了，首都沒有人能倖免，因為現在多了3000多名強盜土匪在外流竄。」

 

海地黑幫上周六襲擊首都太子港的國家監獄，約4000名男性囚犯趁亂越獄。(AP)

 

　　今次海地黑幫要佔領監獄這一行動，他們揚言其目的乃是推翻總理亨利(Ariel Henry)。自去年9月11日亨利宣布上調燃油價格以來，全國多個地方爆發大規模示威和劫掠現象。聯合國秘書長海地事務特別代表拉萊姆(Helen La Lime)在安理會緊急會議上說：「經濟危機、幫派危機和政治危機已經融合成一場人道主義災難。」

 

　　對於海地長期跌進暴力循環，不能自拔，無論是海地人又或外界，都感絕望。今次暴力的近因可追溯至三年前的2021年，時任海地總統摩依士(Jovenel Moise)遇刺身亡後，海地政壇旋即展開權力鬥爭，而遭海地人非議的臨時總理喬塞德(Claude Joseph)突然願意讓位給亨利，後者在摩依士生前就被指定為繼任人，這是否預示權鬥暫告一段落，還是新的開始？

 

　　美國國務院發言人隨即代表海地人民表示支持亨利，這引來好些海地民主鬥士不滿，指美國沒資格代表海地人民發言，海地人足可以為自己發聲。海地有一個活躍於社會的組織叫G9 and Family，他們也立刻跳出來警告美國不要干預海地，並指摘無論哪位總理都不合法，他們只不過是寡頭階層，企圖壟斷權力，進行包括美國在內的官商勾結，均屬罪犯。

 

　　可笑的是，這個G9本身就是個罪犯集團，2020年剛崛起，由海地最強的九個黑社會組織組成，並自稱是革命組織，發起人原本是一位警官，落草為寇。

 

自稱是革命組織的G9 and Family，由海地最強的九個黑社會組織組成。(AP)

 

　　摩依士在任期間，按國際貨幣基金組織(IMF)的要求，提高燃油價格，引起社會騷動，繼而質疑總統的合法性，要把他趕下台，摩伊士反過頭來卻要修改憲法，這樣的對立矛盾使得國家進一步陷入危機，原本已是橫行無忌的黑社會組織，此刻更聯合起來表示要來一場革命，推翻資產階級，還肆無忌憚地執行自己眼中的法律，宣稱這是「替天行道」。

 

　　奇就奇在眼見這樣的G9，當地一份英法雙語報章《自由海地》(Haiti Liberte)卻對這個組織抱有同情態度，表示G9儼如「羅賓漢」。但活躍於邁阿密海地社區的一位「反海地獨裁委員會」領袖卻有不同看法，他指責G9是不折不扣的流氓組織，多次在前總統阿里斯蒂德(Jean-Bertrand Aristide)支持者聚居的社區滋事，屠殺居民，目的是清除異己，革命只是他們的遮醜布。

 

　　無論如何，G9藉總統被暗殺事件再度上街，指控警方和反對派政客與可惡的資產階級合謀，不惜犧牲摩依士。他們呼籲把國家還給真正的海地人民，也就是深膚色捲髮的勞苦大眾，實行「革命無罪，造反有理」，並準備接管海地的超級市場、銀行以及其他的公共及民生設施。

 

　　事實上，拉美多年來一直動盪不安，貪贓枉法、黑幫橫行、軍人獨裁、政變暗殺等等，好像幽靈般纏著這個地區。這次遇害的摩依士生前的聲望極低，弄得海地一團糟，有人形容他所屬的「光頭黨」(Haitian Tèt Kale Party)，儼如把政治當成生意的一個黑幫組織，而遇刺事件很可能是黑吃黑的權鬥結果。因此，當其指定接班人亨利上台後，與摩依士為敵的G9及其他黑幫又豈會放過亨利？今次佔領監獄的大行動，正是衝著亨利而來，據報道亨利已不知所蹤，海地現陷入無政府的境況。

 

 總理亨利行蹤未明，海地現陷無政府狀態。(AP)

 

　　海地人曾受西班牙和法國相繼殖民，20世紀初又遭美國佔領19年。這是美國在拉美香蕉戰爭的一部分，表面理由是海地無法償還欠下美國的債務，真正原因則是美國看中海地靠近巴拿馬運河的戰略位置。即使後來美國撤退了，仍然與這個小國保持著密切關係，發揮一定的影響力。

 

　　無論在殖民統治下，還是獨立後，海地從來都沒有平靜過，是世界最貧窮的國家之一。值得一提的是，曾於1990年贏取獨立後第一次民主大選的總統阿里斯蒂德，他本一心改變自己國家的狀況，積極推動滅貧政策，而且企圖軍政分家，可是不久即受軍方重拳反擊，以武力把他推翻，當時的血腥程度比這次嚴重10倍。

 

　　2001年，阿里斯蒂德捲土重來，再次贏得大選上台，並企圖從外資手中奪回國家資源，要向美國強加的新自由主義政策說不。這一次他觸動到的是與外資利益關係糾纏不清的反對派，他們雖和軍隊不是同夥，但面對共同敵人卻走在一起，迫使阿里斯蒂德下台。不過，除內部因素外，也有外部因素，美國和國際資本都樂於見到他的離開，他豈有機會留下？最後阿里斯蒂德流亡海外，海地政權又落入貪腐如黑幫的人士手中，永無寧日。

 

　　這個又窮又小的國家，竟然與克林頓夫婦扯上非常密切的關係。該國除了是克林頓夫婦新婚蜜月之地，大家還記得嗎，2016年美國大選時，特朗普特別點名克林頓基金會多次利用海地災難謀私利，居住在美國的海地僑民當時也出來抗議希拉莉。

 

　　事實上，如果你人在海地，就知道有多少當地人一講起克林頓夫婦，便咬牙切齒。這一切源於2010年海地大地震，死了22萬人，克林頓基金會以援助海地災民為由，籌得90億美元的捐款，結果有接近九成落入非海地機構或公司，約一成捐款落到海地政府手中，參與拯救或重建計劃的海地機構則只獲半成。

 

 時任美國國務卿希拉莉為海地臨時重建委員會聯席主席，被指利用天災謀私利。(AP)

 

　　當時希拉莉以美國國務卿身份，被委任為海地臨時重建委員會的聯席主席，但這個委員會在海地的重建工作進度緩慢，後來更被發現根本沒有以海地人民的福祉為優先，海地人民怨聲載道。那麼，捐款去了哪裏呢？原來不少私人外資公司早就跑到海地，推銷他們的重建服務，爭取合約。《維基解密》曾洩露一份相關外交文件，顯示有美國特使團成員取笑這是一場「淘金熱」。最令海地人氣憤的是，這些外資公司都直接或間接認識克林頓夫婦，甚至有交往，當中好些在獲得合約後，便捐款給克林頓基金會。

 

　　更糟糕的是，有報道揭露當中有黑心企業，把60億美元捐款用來建造甲醛嚴重超標的活動房屋，導致居住其中的災民染病，而這個建造商竟然成為希拉莉在2016年競選活動的「大金主」。至於大地震後海地所舉行的大選，希拉莉更利用她當時的美國國務卿身份，扶植親美政權上台，為日後海地政局埋下了禍端。這令我想到今次加沙危機，埃及有公司公然發災難財，向急於逃難的加沙巴人勒取每人5000美元，還有救援物資一律要收取「買路錢」。所有災難都有很大的人為因素，從加沙到海地，美國更難辭其咎。

 

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