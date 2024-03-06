數碼轉型 | 政府推數碼轉型支援先導計劃！為零售及餐飲業中小企提供資助！一文睇清申請流程及須知

數碼轉型是大趨勢，政府剛公布財政預算案宣布「數碼轉型支援先導計劃」今年初會陸續邀請餐飲業及零售業的中小企，在現成基礎數碼方案中，挑選合適方案及申請配對資助，而政府在今年度已推出「數碼轉型支援先導計劃」，目的是協助中小企業數碼轉型。

隨著科技發展日益成熟，科技已完全融入大量現代人的日常。無論是學生抑或白領，相信都曾透過雲端視訊上課或進行會議；很多人亦習慣打破時間和地域界限，透過社交媒體和即時通訊軟件，與親朋好友保持聯絡。零售方面，不少顧客都曾在網上購物，並經電子方式完成付款。

為了迎合市場轉變，不少企業都對數碼轉型持積極態度。根據今年星展香港進行的一項調查，93%受訪中小企表示，數碼轉型對業務增長至關重要。該調查還指出，中小企數碼轉型時面臨的最大挑戰是資金。

政府深明中小企數碼轉型時的顧慮，故透過最新年度的施政報告，宣布將於今年底前推出「數碼轉型支援先導計劃」，為零售及餐飲業中小企提供資助，加快他們數碼轉型的步伐，以迎合本港數字經濟和智慧城市的發展需要。以下掌舖歸納了該計劃的申請條件、流程和最新須知，正在經營初創或中小企的你，如有意數碼轉型又急需資金周轉，是時候閱讀和收藏這篇文章！

「數碼轉型支援先導計劃」背景簡介

「數碼轉型支援先導計劃」旨在協助中小企實現數碼轉型，透過科技提升業務生產力和競爭力。目前立法會已通過政府的5億港元撥款申請，讓數碼港於2023年底前開始推行為期2年的先導計劃，以一對一配對資助模式運作，首階段適用於零售業和餐飲業中小企，預計向最少8,000間合資格企業，提供每間最多5萬港元資助。

「數碼轉型支援先導計劃」方案類別

計劃與不同供應商合作，為企業申請人提供多款數碼轉型方案，滿足業務發展需要，而這批供應商具備了以下條件：

● 已根據《商業登記條例》（第310章）在香港註冊

● 財務狀況良好，資產負責表中的淨資產為正數

● 在香港提供實質支援服務

● 擁有良好往績

● 受其他技術性規範，例如數據互用、網絡安全等

方案分為以下3個類別，每個方案都可涵蓋其餘2個類別的服務和功能，合資格企業最終只能購置1個方案：

方案類別 簡介 電子支付系統及店面銷售

（可附加線上推廣、客戶管理及優惠系統） 協助企業自動化收款和計算支援開拓新的電子收款渠道可提供自助式店面銷售系統，透過自動建立數據報表，協助企業分析業務狀況，提供決策依據必須附有最少一種電子支付方式，收取低於現有客戶的交易費用不包括每次付款交易的交易費或同等費用 線上推廣

（可附加電子支付系統及店面銷售、客戶管理及優惠系統） 為企業建立公司網站和社交媒體專頁或協助企業於線上搜索引擎和社交媒體推廣業務 客戶管理及優惠系統

（可附加電子支付系統及店面銷售、線上推廣） 協助企業利用系統設立推廣活動，例如網上會員制度、電子優惠券等系統同時提供客戶支援、個案管理及知識庫等功能，並可建立報表，讓企業有效地檢視、分析及管理銷售活動、目標、所發掘的潛在客戶及相關跟進工作

「數碼轉型支援先導計劃」申請條件

申請先導計劃資助的中小企必須符合以下條件：

● 已根據《商業登記條例》（第310章）在香港註冊

● 申請時在香港餐飲業或零售業提供實質業務運作

● 並非香港上市公司、法定機構或接受公帑資助的非政府機構

● 全職員工少於50名，不包括兼職員工；對於以不同公司登記但隸屬同一商業機構、集團內的所有全職員工將被計算在內，且應少於50人

「數碼轉型支援先導計劃」申請所需文件

● 商業登記證副本

● 住址證明（例如過去3個月內的電費單、過去兩季的水費單，或租賃協議副本）

● 企業實質業務運作證明（例如食環署牌照或實體店照片）

● 由公司持有人或董事簽署並加蓋公司印章的申請人聲明

「數碼轉型支援先導計劃」申請步驟

1. 申請人於數碼港專設網站登記帳戶

2. 申請人選擇心儀方案

3. 申請人聯絡供應商，確認方案詳情

4. 申請人收到供應商的確認後，回到該網站提交下述申請所需文件

5. 數碼港進行初步評核，並檢查文件完整性

6. 數碼港向獨立審核委員會提交合資格申請，以作考慮和審批

7. 申請人經短訊和電郵收到獲批通知

8. 申請人向供應商下單

「數碼轉型支援先導計劃」資助流程

1. 中小企向供應商繳付最少50%獲批方案金額（如方案費用為10萬港元，中小企需向供應商付最少5萬港元）

2. 中小企向數碼港確認正在使用獲批方案，並提交文件證明已支付相關費用（例如由供應商發出的收據）

3. 數碼港確認以上資料後，向供應商發放首期款項，金額相當於獲批資助50%

4. 中小企在申請獲批12個月後，向數碼港提交總結報告和相關證明

5. 數碼港接納相關文件後，向供應商發放剩餘資助金額

「數碼轉型支援先導計劃」申請時間表

● 預計共有6個批次，以交替形式接受分別來自餐飲業及零售業企業的申請

● 首個批次先接受餐飲業中小企的申請

● 預計接受申請日期

● 方案供應商：2023年11月

● 餐飲及零售業中小企：2024年1月

計劃以先到先得方式接受申請，當資助總額高達5億港元，新申請將不獲受理，建議有意申請的中小企盡快報名！

掌舖提供以下方案，助中小企加快數碼轉型：

方案類別 支援 電子支付系統及店面銷售 完善網店系統，可在手機及電腦管理網店支援全港最齊全支付方式，包括信用卡、八達通、AlipayHK、WeChat Pay、PayMe、Tap & Go等）mPOS 零售管理系統，無縫管理線上和線下生意 線上推廣 精準投放Facebook／Google廣告，提升宣傳效益基本SEO/GA設定，有助增加網店曝光 客戶管理及優惠系統 CRM會員積分計劃，線上線下顧客都可賺分換獎賞品牌專屬APP，讓會員隨時收到提醒，不會錯過任何更新和直播

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