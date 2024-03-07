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07/03/2024

hot talk 1點鐘｜業績期港股窄幅上落難突破？｜美日股市恐齊現泡沫？｜銀行拒為「摸貨承按」

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嘉賓：椽盛資本投資總監　曾永堅

 

　　正值業績期的港股今日(7日)仍未見大幅反彈之勢，早市維持好淡爭持格局，半日跌77點，報16361點。即使京東(09618)績佳仍未能成功帶動大市，大市要重拾上升動力仍欠甚麼催化劑？美國對中國生物科技企業打壓未停，最新已通過參議院版《生物安全法》草案，點名華大系、藥明系等中國生物科技公司，嚇窒港股藥明系股份跳水，藥明生物(02269)跌兩成﹑藥明康德(02359)亦蒸發16%，現階段行業壞消息已盡出？若想避開中美角力的影響，投資外圍股市又怕面對泡沫爆破！日經平均指數自高位4萬點以上回落，短線阻力已見？恐步美股後塵需高位整固一段時間？新NISA制度是推升日股功臣﹑同時是拖低[日圓](JPY)的主兇？近期市場另一熱話為本地銀行拒為「摸貨承按」，為何有銀行「有錢都唔賺」？當中隱含甚麼風險？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/HXoFcoCobyI

 

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