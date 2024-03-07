61歲關之琳揸跑車接送名媛！被偷拍玉手「出賣」真實狀態！網民：居然是60歲人的手

大美人關之琳近年養尊處優，有指坐擁至少逾5億身家的她，家住市值1.5億元的半山豪宅地利根德閣，生活優哉悠哉，亦keep住凍齡美貌。有說手部及頸部的皮膚「呃唔到人」，最能反映女士的真實年齡狀態，最近名媛萬寶寶近距離偷拍了大美人的玉手，令關之琳的真實狀態曝光！

關之琳著衛衣牛仔褲都一樣咁靚。

前全國人大常委會委員長萬里的孫女萬寶寶，曾經活躍本地Ball場，日前她在小紅書分享合照，表示相約關之琳外出。萬寶寶寫道：「見到關之琳姐姐，秒變成小迷妹。姐姐還是完美如昔的開著跑車來接我出去，我們臨別不捨的擁抱。愛關姐姐和她的品味，還偷拍了一張她的手鐲戒指，so cool! #關之琳顏值天花板」

相中，打扮causal而優雅的關之琳狀態大勇，61歲的她皮膚又白又滑，站在37歲的萬寶寶身邊，絲毫不覺年齡差距大。至於另一張手部特寫中，關之琳在跑車中展示她佩戴的金色手鈪及戒指。網民重點落在大美人的一雙玉手，皆因她的手背白滑嬌嫩，零巢皮也沒有青筋暴現，保養極好，完全推翻「手部反映真實年齡」的理論，令網民十分驚訝：「關之琳的手也太好看了，感覺皮膚好好」、「居然是60歲人的手」、「皮膚好白，手好年輕」、「不由自主伸手看了下自己的手，還不如關的手保養的好」。其實，過往不少網民野生捕獲關之琳，生圖下的她相當凍齡，身形纖瘦，美腿依然。