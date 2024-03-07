古佩玲《愛回家》遭網友斥霸道！累呂慧儀背對鏡頭？古佩玲6字回應後彈弓手刪留言

《愛回家之開心速遞》熊家一家上下都深入民心，成為觀眾很喜歡的角色人物，不過自從三女熊心如（蘇韻姿飾）被「離家」，加上金城安（周嘉洛飾）不時要暫別劇組，熊家經常都不齊人，反而素素（古佩玲飾）就獲安排入住熊家大宅做租客，地位顯然。近日有內地網友疑不滿劇組的安排而在網上投訴，指古佩玲是「戲霸」令女主角受委屈。

網友在小紅書留言說：「離晒大譜，群戲女主角只能背面。戲霸霸到每集都黐住主演來搶戲，又不是跟根叔cp，成日黐住人。最近仲離譜，一家人吃飯的戲，一個租客都要黐住大家姐坐，搞到主角紅藥水（熊若水）只得背面。#tvb港劇 #愛回家之開心速遞 #TVB港劇」然後引起一大堆Haters留言說：「真的很討厭每一集都有她！」、「如果不是霸屏這麼嚴重，還可以看看，她真是見縫插針，就連拍善姐家的戲份，都可以插她進去說送過來給善姐，我是真的服了！」、「其實我不討厭她，但她出現的也太密集了！」、「有咩理由佢會同大家姐坐」、「別說了，甚麼活動都有他，嘴上說『我只是租客』『你只是租客』但做啥都有她的份！離晒大譜！」等等。

由於有網友Tag古佩玲，古佩玲留言回應說：「關我甚麼事情？」看來感到非常無辜，不過未知是否擔心惹起罵戰，她後來刪走留言，但網友已經火速Cap低，繼續公審。

年僅24歲的古佩玲參加《2019年度香港小姐競選》季軍而入行，火速獲安排加入《愛回家》劇組及多個正劇，包括《寵愛Pet Pet》、《羅密歐與祝英台》等等，今年年初更獲《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最具潛質新人」。古佩玲領獎時感動得哽咽說：「多謝公司，多謝支持我、鼓勵我嘅人…多謝《愛回家》嘅所有人，真係畀到我家嘅感覺，包容我嘅不足，鼓勵我。踏出咗comfort zone，成長咗好多，發覺人有無限大嘅潛力同可能性。」