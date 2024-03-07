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07/03/2024

向佐《無限超越班》第二季在影帝影后前飆戲！鼻窿超搶戲「震懾」吳鎮宇！自爆星二代身分阻發展：自己真的像一個廢人

#向華強 #陳嵐 #星二代 #向佐 #無限超越班 #吳鎮宇 #震懾 #影視娛樂
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　　向華強與陳嵐的兒子向佐挾「星二代」之名入行，多年來發展平平，他為證明自己有演技，最近參加內地綜藝節目《無限超越班》第二季，在一眾影帝影后面前即席狂飆戲。不過，向佐用鼻哥窿演戲，面部表情浮誇，不但「震懾」評判吳鎮宇，連網民都笑指是「便秘式演技」，更爭相模仿。

 

 

 

　　向佐在《無限超越班》第二季第一集中，因未見過碌架床而被批離地。在第二集中，他向現場一眾前輩評判，包括爾冬陞、梁家輝、吳鎮宇、曾志偉、葉童及寧靜等自我介紹，坦承因星二代光環，而阻礙自己的演藝發展。他指沒有製作人給他機會演戲：「我根本覺得自己真的像一個廢人一樣，我根本不知明天能幹嘛，我沒有跟所有演員在市場比拼的一個技能，所以我選擇去練功夫。」

 

 

吳鎮宇忍唔住起身教戲。

 

　　以武打明星為目標的向佐，為證明自己能演文戲，所以即席演出舞台劇《莫札特之死》的經典獨腳戲，他演主角薩里埃利，不停控訴及質疑上帝。只見他講完2句對白，吳鎮宇便忍不住叫停及指導後輩。之後，向佐再次演出，只見他控訴上帝時咬牙切齒反白眼，一度呈現囧樣，鼻窿跟隨對白生動地擴張收縮，似足陳偉霆當年的鼻孔式演技。吳鎮宇見到向佐的演出狂皺眉頭，梁家輝、爾冬陞等個個神色凝重；向佐一演完，吳鎮宇即冷笑兩聲，現場氣氛尷尬。事後，吳鎮宇及梁家輝直指向佐的演出及情緒沒有層次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　網民的反應比現場評判「熱烈」得多：「演的很尷尬！武打片真的比較適合他」、「用鼻孔演戲」、「他為啥非得努力當演員啊，當個混飯吃的富二代挺好的」、「不知還以為他便秘」等，也有人笑指評判的表情更加精彩：「這一季考驗的是各位評委老師們的演技，老師們演技很好。」向佐事後十分謙虛：「現場表演的時候，得到了各位導師的悉心指導，特別是吳鎮宇老師分享了一種方法讓我能迅速進入角色的辦法—把神假想成自己的父母，去質疑和背叛他們！讓我在第2次的演繹有更大的進步空間、期待在這個節目和大家分享更多和向導師們學習吸收更多。」

 

有網民模仿向佐演出。

 

大家都好入戲。

 

 

 

轉載自: 晴報

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