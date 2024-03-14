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14/03/2024

玄學面相｜甚麼面相容易衝動、發爛渣？面相中晒呢3點小心對方係借錢唔還「無賴相」！

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　大都市的人，品流複雜，我們一不小心，容易傷身破財，今期選了一些貼地金句，再配合相學上容易掌握的要訣，希望能「塞錢入你袋」。

 

「打嬴坐牢、打輸送院」

 

　　去年深圳地鐵發生了一椿乘客互罵和神級勸交的趣事。當日繁忙時間，兩男子同擠上車時，發生了肢體碰撞，激烈地吵起來，眼看快要動武了，突然有位中年男子挺身而出、氣勢磅礡地說：「別打架，打嬴坐牢、打輸送院！」然後再補一句：「打一拳賠一萬！」兩個鬥士」立刻收聲。

 

　　今時今日，慳錢易過賺錢，忍氣好過傷身！

 

「即使碟子滿天飛，你們都要尋求和解」。（教宗方濟各）

 

　　當時教宗面對著一海的信眾，他呼籲家庭成員，尤其是新婚夫婦，就是吵得拆天，也要努力和解，在場好些年輕人都發出會心微笑，可見真是一語中的。

 

　　無論熱吵或冷戰，都傷感情，打爛家中東西，更傷荷包。

 

　　現時是一個自我中心的世代，好多人都以為世界圍住自己轉、而誰大（聲）誰惡就誰正確，所以社會充滿戾氣。我們無論在家中或在街上，都可能遇到衝動而鬥的「麻煩份子」，要保持警惕。

 

　　有一種相特別容易「發爛渣」——眼睛突出的人（可能是甲狀腺出問題）非常好鬥，容易在地鐵上、或在家庭中爆炸，所做成的破壞，不一定是金錢可以擺平的。

 

「借錢如送禮、還錢如乞米。」（傳是黎明金句）

 

　　在我還未學懂 Say No 的時候，常被人借錢和賴債，有一次幾攪笑：

 

　　「我想問你借錢。」某君開門見山說。

 

　　「你想借幾多？」我問。

 

　　「你有幾多？」

 

　　「我都唔清楚喎。你需要幾多呀？」

 

　　他開了個價，萬萬聲，我「戇居」地借了，他瀟灑地忘了。

 

　　後來我學了掌相，才知道這人有個「無賴相」。他的眉毛極淡、眼睛混濁、眼神充滿慾望，這種人只顧自己、不顧別人，沒有責任心、常懷僥倖心，極端離地和自私，總以為自己一定會飛黃騰達、財富井噴、盡量利用身邊每一個人去達到利己的目的。

 

　　人有責任保護自己，若遇到以上「人辦」，就要自己「執生」，盡快逃生。

 

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