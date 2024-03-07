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騙局大拆解
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07/03/2024

騙局大拆解｜Telegram大量騙局出現？你錄句音都分分鐘出事！｜AI錄音再呃你身邊朋友

#騙局大拆解
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　　大約係今年2月起，Telegram就出現大量詐騙集團盜取帳號，你以為仲係呃你朋友買點數卡？唔止啦！騙徒都會進步，仲識用AI錄你把聲去呃朋友！



＊錄音後利用AI後製，再向你身邊朋友借錢＊


　　而家AI技術十分之進步，之前「AI尹光」事件仲令大家意識到，只要拎到你把聲，就可以用AI技術模仿再講出自己想講嘅說話。


　　早前有騙徒假扮網絡工作HR，透過錄製你把聲獲得報酬，同時喺你「見工」期間要你輸入身份資料，再要求你錄製一段自我介紹，就可以獲得簡單報酬，酬勞1000-3000蚊不等。

＊DeepFake技術可模仿真人，騙徒防不勝防＊


　　拎咗你把聲再後製都小兒科，騙徒更會配合「DeepFake」技術，當拎埋你個樣之後，並使用生成技術，將你個樣套落自己度，再將你把聲套落自己，咁就可以完完全全「克隆」咗你嘅身份。


　　最後就係騙取你Telegram/Whatsapp acc，得手之後就登入，向你嘅朋友逐個借錢，騙徒更加可以VideoCall或者錄音，加強「真實性」。你朋友可能真係一個唔留神以為你問佢借錢，最後真係走去入數！

＊借錢畀朋友，最好打個電話確認下＊


　　而家AI聲音同DeepFake技術咁成熟，如果真係遇到朋友VideoCall問你借錢，最好做足以下步驟：


１．錄音或者VideoCall都不可信，最好打個電話問一問，因為一般朋友甚少用到VideoCall，並非尋常；


２．就算朋友幾急都好，可以喺VideoCall期間問一問朋友，一啲你同朋友之間先知嘅資訊，例如有邊個共同朋友、讀乜學校、邊度返工、之前一齊去過邊之類，如果答唔出或者Hea應你，你就知咩事啦！

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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