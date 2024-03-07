八達通優惠 | 自動增值升級即送$50增值額！HSBC、恒生、中銀多間銀行支援加大面額！邊類八達通合資格？即睇登記4步曲

八達通自動增值方便了不少日日通勤的打工仔，不用定時定候增值。假如你在2月29日或之前已啟動自動增值服務，而增值額為$150或$250，即日起升級面額可即賺$50！有著數切勿浪費，即睇如何登記！

（圖片來源：八達通）

八達通自動增值額升級至$500起即賺$50！

已於2月29日或之前啟動八達通自動增值服務，而增值額為$150或$250的朋友留意！即日起至6月30日將增值額升級到$500或$1,000，並於7月31日或之前啟動新的自動增值金額，即可多賺取$50！以後無論購買，抑或搭車都不用擔心餘額不足的問題！

合資格八達通

1. 任何於2024年2月29日經已啟動自動增值服務

2. 自動增值額為$150或$250之有效八達通卡或八達通產品

登記步驟：

1. 於6月30日或之前網上登記級推廣

需填寫以上資料以完成推廣登記

（圖片來源：八達通）

2. 於6月30日或之前向相關金融機構提升自動增值金額至$500或$1,000

3. 於7月31日或之前完成啟動新的自動增值額

當「八達通自動增值」服務的申請一經批核，將獲專函通知有關啟動自動增值功能的程序

於專函發出日起計30天內，使用指定及支援具備近場通訊功能（NFC）的流動裝置，開啟八達通App，即時啟動自動增值功能；或攜同專函正本、身份證明文件及八達通，親臨香港鐵路有限公司客務中心啟動自動增值功能。如逾期啟動，必須聯絡八達通卡有限公司以再次寄出專函通知，方可辦理啟動服務

iPhone或Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通、Smart Octopus in Samsung Pay或八達通流動電話卡請下載及開啟八達通App，即時啟動自動增值功能

4. 啟動新自動增值金額後的7天內便可領取

*於登記及申請過程中，一旦轉換金融機構、重新啟動或非首次申請而名下沒有其他八達通卡或產品附有自動增值，需收取$20手續費

提供$500自動增值之金融機構

AEON、BEA東亞銀行、中銀信用卡、交通銀行、中國建設銀行（亞洲）、創興銀行、Citibank、中信銀行（國際）、大新銀行、DBS星展銀行、富邦銀行、恒生銀行、HSBC滙豐、中國工商銀行（亞洲）、MANHATTAN、安信、上海商業銀行、渣打銀行、華僑銀行、招商永隆銀行

提供$1,000自動增值之金融機構

DBS星展銀行、富邦銀行

（圖川來源：八達通）