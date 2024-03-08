人才荒｜15個因素營造「開心職場」！留人才需將員工幸福、福祉放首位！職場心理學專家︰透過認可提高員工敬業度、學習及發展機會可增使命感

在這個現實的商業社會，有不少企業都只顧戰略，犧牲了每天努力工作的員工，忽視他們的想法和情緒。有專門研究職場心理學的專家強調，員工的感受和情緒，很大程度上決定了為組織目標做出貢獻的動機和能力。

當員工長期處於壓力、倦怠與憂鬱的身心健康危機之中，不只影響個人的生活與工作表現，企業也必須付出高額的代價。因此，建議企業可基於15個驅動因素來調整策略，提升員工幸福感。

近年全球招聘市場面臨愈趨激烈的競爭，留住人才對於企業而言更為關鍵，不然人才流失嚴重，費盡力氣去「搶」也是徒勞無功。不過，要有效提升員工的滿意度及留任率，對於不少僱主來說，依然是相當大的難題，許多企業都會選擇把重點放在提高薪酬之上，但這並非萬靈丹。

員工福祉放首位 提升生產力

2DAYSMOOD北美地區管理合夥人Marvin Deitz（左）指出，員工的幸福感主要是基於15個因素驅動。中為創辦人Jan Pronk。（曾曉汶攝）

曾於荷蘭一間跨國銀行工作、現為員工心情分析軟件公司2DAYSMOOD創辦人的Jan Pronk，日前接受本報專訪時透露，他曾經歷過許多不如意的事情，亦因此促使他成立2DAYSMOOD，希望能尋找方法，讓企業主管可以定時測量和了解員工的心態，讓世界有更多「開心職場」。

他憶述當年離職最大的原因，是認為自己的心情被忽略。Pronk提到，及後他認識了專門研究職場心理學的專家教授Marvin Deitz（現為2DAYSMOOD北美地區管理合夥人），從其口中得悉「幸福感」會對工作者的生產力產生重大影響，因此對於企業來說，把員工幸福和福祉放在首位，才能創造好的工作文化，留住好的人才，從而達成專注與成功的工作環境，提升企業的生產力。

Deitz指出，員工的幸福感主要基於15個因素驅動。首先是公司層面：（1）組織的願景和核心價值清晰，因為從中展示了組織如何看待員工。（2）高效內部溝通，有助於在工作場所培養積極的關係。（3）組織的策略和目標要透明，若了解如何透過分工和個人力量可為整體作出貢獻，員工的歸屬感也會上升。（4）公司聲譽及形象正面，員工自然會感到自豪及幸福。

許多企業都會選擇把重點放在提高薪酬之上，來提升員工的滿意度及留任率，但這並非永遠有效的萬靈丹。（資料圖片）

其次，在人的層面：（5）管理者的領導力和誠信，倘能把每個人的福祉放在心上，團隊就更上心為企業效力。（6）與同事相處愉快，向心力更高。（7）員工與領導階層成員之間的關係正面。（8）可多展示多元化和包容性，當員工能夠展現他們的真實個性、才能，甚至不安全感時，參與度和忠誠度就會增強。

在工作層面方面：（9）不能忽視薪酬，因為這是最直接的回報，提升員工的幸福感。（10）領導層可透過認可或稱讚員工的高質和努力，來維持和提高他們的敬業度。（11）倘有學習及發展機會，可增強員工的使命感。（12）發掘員工的內在動機和想法，並依此與他們合作，激勵他們。

至於福利層面：（13）工作場所條件極為重要，當工作場所被視為愉快和舒適時，員工的生產力和效率會出現強烈影響。（14）關注公司活力度，可以鼓勵員工多休息和自我保健，恢復活力重返工作崗位，員工自然會提升幸福感。（15）工作與生活平衡，確保沒有人承擔超出他們感到舒適的工作量，一旦發現，應盡力提供協助且減輕其工作壓力。

透過AI分析 提出減壓建議

兩人表示，目前該企亦基於相關因素，制定了2DAYSMOOD的分析軟件，透過AI來分析企業員工的職場幸福程度，並且提出建議。而其客戶荷蘭太陽能設備供應商Solarclarity應用後，發現提高和團隊的幸福感，減輕工作壓力之餘，亦大幅提升效率。

Solarclarity人力資源總監Maura Stalpers表示，以往未推動「開心職場」、應用該分析前，團隊的負面情緒和正面情緒各佔半，並非十分理想。後來透過分析，了解到員工的想法和壓力，即時採取行動，防止他們因倦怠等原因最終離職。後來其員工的正面情緒，更長期維持在80%，流失率也隨即降低。